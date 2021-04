Audi presenteert kleinere en goedkopere elektrische auto's : Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron

Na de VW ID.4 en Skoda Enyaq iV komt Audi met een elektrische auto op dezelfde basis: de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron. Ze staan in juni in de Nederlandse showrooms en hun rijbereik is maximaal 528 kilometer.

Zowel de reguliere Q4 e-tron als ‘coupébroer’ Q4 Sportback e-tron is net als de Volkswagen ID4 4,59 meter lang en heeft een wielbasis die met 2,77 meter gelijk is aan die van die elektrische Volkswagen ID.4. Het is ook geen verrassing dat de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron beschikbaar komen met bekende elektrische aandrijflijnen. Zo is de instapversie van de elektrische SUV’s de 35 e-tron met een 170 pk sterke elektromotor op de achteras. Die elektromotor haalt zijn energie uit een 52 kWh groot accupakket. De Q4 e-tron heeft daarmee een WLTP-actieradius van 341 kilometer, de Q4 Sportback komt met een bereik van 349 kilometer iets verder. Beide versies sprinten in 9 tellen naar een snelheid van 100 km/h en mogen tot 1.000 kilo trekken. De 52 kWh accu kan tot 7,4 kW (AC) geladen worden en kan tot 100 kW snelladen. Deze instap-Q4 weegt zo’n 1.890 kilo.

Duurder worden de eveneens achterwielaangedreven Q4's 40 e-tron die een 204 pk en 410 Nm sterke elektromotor hebben. Deze hebben direct het grotere 77 kWh accupakket waarmee de ‘gewone’ Q4 e-tron 520 kilometer ver komt. De Q4 Sportback e-tron schopt het naar verwachting zelfs tot een WLTP-bereik van 528 kilometer. Beide Audi's sprinten als 40 e-tron in 8,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en kunnen net als de 35 e-trons maximaal 1.000 kilo trekken. De 77 kWh-accu kan aan een reguliere AC-lader met 11 kW geladen worden en kan bij een DC-snellader tot 125 kW laadvermogen aan. Het gewicht van deze middelste versie bedraagt zo’n 2 ton.

Topversie

De voorlopige topversie wordt de 50 e-tron Quattro. Deze met twee elektromotoren verwende, vierwielaangedreven variant heeft met zijn 204 pk sterke elektromotor achter en een 110 pk sterke motor vóór een systeemvermogen van 299 pk, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,2 tellen. Ook deze versie heeft de 77 kWh accu, maar de 50 e-tron Quattro komt er door zijn krachtigere elektromotoren iets minder ver mee.

De Q4 e-tron heeft als 50 e-tron Quattro een actieradius van 488 kilometer en de Sportback-variant bereikt 497 elektrische WLTP-kilometers. Met deze versie kun je maximaal 1.200 kilo trekken. De 50 e-tron Quattro weegt 2.140 kilo. Zij topsnelheid is afgeregeld op 180 km/h, de 35 en 40 e-trons halen 160 km/h. Opmerkelijk is overigens de draaicirkel van de Q4's e-tron, die is met 10,1 meter zelfs kleiner dan die van Audi’s kleinste en goedkoopste model: de A1 Sportback.

Ruim

De Q4's profiteren van de voordelen van een specifiek voor elektrische auto's bestemd platform. Zo belooft het tweetal dankzij de grote wielbasis en vlakke vloer behoorlijk ruim te worden. De bagageruimte van de gewone Q4 e-tron heeft een inhoud van 520 liter, de Sportback-versie kan opvallend genoeg 535 liter hebben. Klap je de achterbank om, dan legt de Sportback-versie het met 1.460 liter juist af tegen z’n broer met minder sterk aflopende daklijn (1.490 liter). De interieurruimte zelf is volgens Audi vergelijkbaar met die van zijn grootste SUV, de Q7. Daarbij roept het merk trots dat je hoog in de voorste deurpanelen een 1,5 literfles kwijt kunt.

Het interieur vertoont verder weinig verrassingen, gezien de andere Audi-modellen van dit moment. Bijzonder is het feit dat de stoelbekleding in de S line-versies voor ruim 80 procent uit gerecyclede petflessen is vervaardigd. Ook zijn diverse verborgen delen van gerecyclede kunststoffen gemaakt, in totaal gaat het om 27 componenten. Een ander saillant detail is dat Sonos bij deze Audi's de luidsprekers levert in plaats van trouwen partner Bang & Olufsen.

Prijs

De Audi Q4 e-tron heeft een voorlopige vanaf-prijs van €48.295. Dat bedrag geldt voor de 170 pk sterke Q4 35 e-tron als Launch Edition. De 204 pk sterke Q4 40 e-tron kost als Launch Edition minimaal €52.815. De eerste exemplaren worden naar verwachting in juni geleverd. De prijzen van de 299 pk krachtige Q4 50 e-tron volgen later, hetzelfde geldt voor de prijzen van de na de Q4 e-tron op de markt te brengen Q4 Sportback e-tron.

