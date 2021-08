Auto van 35.000 euro ondergeklad met ‘cheater’ en ‘met je kleine lul’, eigenaar zegt zélf boosdoener te zijn

Een woedende ex die op een gruwelijke manier revanche neemt. Dat was ongetwijfeld de gedachte van mensen die de auto dinsdag en woensdag zagen staan. De teksten zijn aangebracht met een spuitbus en liegen er niet om. Wie niet beter weet, zou denken dat er een heel drama achter schuilgaat.

,,Nee, ik ben niet vreemdgegaan en en nee... ik ben ook geen cheater", zegt Hüseyin Torun lachend. Hij is de eigenaar van de Volkswagen en zegt dat het één grote marketingstunt is. ,,Enkele jaren geleden heeft Maxpro Hair een soortgelijke actie uitgehaald en daardoor werd ik geïnspireerd. Op de auto staan niet alleen de teksten, maar ook mijn website. Ik kan je zeggen dat ‘ie in Amersfoort goed is opgevallen. De bezoekerscijfers liegen er niet om.”

Quote Je ziet de auto op de parkeer­plaats staan en denkt dat iemand goed te pakken is genomen Bedrijfsleider McDonalds

De inwoner van Purmerend heeft dinsdag de Volkswagen in Amersfoort laten zetten en woensdagavond is de auto weer weggehaald. Ook de bedrijfsleider van de McDonald’s is dat opgevallen. ,,Je ziet de auto op de parkeerplaats staan en denkt dat iemand goed te pakken is genomen”, zegt hij lachend. ,,Ook wij werden overspoeld met vragen, maar goed, het parkeerterrein is eigendom van de gemeente. Ik kon er dus verder niets mee.”

Kleintje

Dat Hüseyin nu door het leven gaat als ‘die jongen met een klein geslachtsdeel’, vindt de bedenker van de stunt niet erg. ,,Haha, ja op de auto staat ook dat ik een kleintje heb. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken én ook niet over het feit dat ik iemand heb belazerd. Ik heb of had niet eens een vriendin.”

