Automobilist (24) onder invloed rijdt dwars door caravan op A58, bestuurders naar ziekenhuis

met videoBREDA - Bij een ongeluk op de A58 bij Breda is een 24-jarige Bredanaar in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn wagen dwars door een caravan gereden. Volgens een politiewoordvoerster bleek de automobilist na een blaastest onder invloed van alcohol te zijn. Zijn rijbewijs is ingenomen.

De Bredanaar reed rond 0.50 uur achterop de caravan, en schoot er dwars doorheen. Hoe dit ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In de auto waar de caravan mee werd vervoerd zaten een man en een vrouw. Hun wagen kwam na de botsing 150 meter verderop tot stilstand.



Bij het ongeluk kwam de bijrijder van de wagen met de schrik vrij. Deze is in een ambulance nagekeken. Maar de bestuurder van de getroffen auto moest wel voor een controle naar het ziekenhuis.

De automobilist van de wagen die door de caravan is gereden, is ook met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om na te worden gekeken. Een politiewoordvoerster kan niet zeggen wat er met de man gebeurt als hij het ziekenhuis mag verlaten: ,,Dat hangt ervan af wat voor percentage alcohol de man precies in zijn bloed had en hoe het ongeluk is ontstaan. Dan weten we wat voor straf het Openbaar Ministerie zou kunnen eisen.”

Weg was afgesloten

De weg is een tijd afgesloten geweest. Het overige verkeer kon via het tankstation verder rijden. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is uiteindelijk niet geland. Hoeveel alcohol de Bredanaar op had, moet verder onderzoek uitwijzen.

Volledig scherm De caravan is compleet aan stukken gereden. © MaRicMedia / Perry Roovers

