Beer trekt deur uit Lamborghini van 320.000 euro, eigenaar lacht

Zelfs aanrijding met zwaar letsel door carspotten kan Stijn en zijn vrienden niet stoppen

Carspotting is hot. Steeds meer (vooral jonge) mensen staan, gewapend met professionele apparatuur, urenlang bij rotondes of op viaducten in een poging de mooiste bolides te fotograferen. Zoals Stijn, Jelle, Tristan en Timber uit Epe, die sinds het begin van de coronapandemie de smaak te pakken hebben. ,,Als ik later rijk ben, wil ik een Lamborghini.”

23 november