Belgische politicus rijdt rond met James Bond kentekenplaat

VRAAG & ANTWOORD Waarom zijn led-koplampen zo verblin­dend?

‘Het licht van led-koplampen is voor tegenliggers soms verblindend’, aldus lezer J. Verberk in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Enkele jaren geleden werd de eerste kerstboomverlichting met led-lampjes op de markt gebracht, die was helderwit. Niet iedereen kon dat waarderen, daarom kun je nu led-lampjes kopen met ‘warm’ licht. Dat is minder fel en aangenamer voor de ogen. Waarom brengt de auto-industrie niet dergelijk licht op de markt, zodat niemand zich meer aan het felle licht stoort of erdoor wordt verblind?’

23 januari