Benzineprijs daalt fors, ook diesel steeds goedkoper: ‘Paniek is uit de markt’

VRAAG & ANTWOORD Dieselbus in de knel: ‘Is er wel een alterna­tief voor?’

‘Dieselauto’s worden steeds minder waard en de brandstof wordt steeds duurder’, aldus lezer Jan de Groot in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ze moeten blijkbaar van de markt. Mijn bestelbus op diesel heeft nog maar 20.000 kilometer op de teller staan. Is het verstandig om deze zo snel mogelijk te verkopen in Duitsland omdat er daar nog wel vraag naar is? Maar wat moet ik dan als vervanger kopen? Ik heb een bus nodig die een stevige aanhanger kan trekken.’

9 november