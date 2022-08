Benzinestations sluiten voor beter milieu, logisch of onnodig pestgedrag?

Amerika, toch het land van de benzineslurpende pick-up trucks en SUV’s, toont aan dat het kan. De stad Petaluma in Californië was vorig jaar de eerste stad ter wereld die het openen van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen verbood. Vier steden in de omgeving volgden. En beleidsmakers in Los Angeles bereiden nu ook een dergelijk verbod voor.