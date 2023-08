Bestuurders balen van werk aan tunnel, maar ingreep is ‘keihard’ nodig: ‘Alles was aan vervanging toe’

MIJN BLIK EN IK Jan (68) zet zijn Rover na bijna 30 jaar te koop: ‘Met pijn in het hart, maar het is nodig voor die auto’

Hij is zeker niet ‘merkgek’, maar Jan Blokland zag vlakbij een Rover P5 te koop staan. Hij kende het model niet, was er niet naar op zoek. Maar de bak straalde klasse uit, vond hij. Bijna dertig jaar stopte hij zijn ziel en zaligheid in zijn auto, nu moet hij ‘m helaas verkopen. ,,Met pijn in het hart hoor.’’