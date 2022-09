Bijna honderd bestuurders bekeurd voor één van grootste ergernissen onder weggebruikers

Het is een ergernis onder veel weggebruikers: bestuurders die tijdens het rijden hun telefoon vasthouden. Dinsdag zijn hiervoor bijna honderd automobilisten op de bon geslingerd in West-Brabant. Dat meldt de politie, die controleerde vanuit een touringcar op de A16, A17 en A58.

Er werd ook een Monocam ingezet bij Steenbergen. Dat is een speciale camera die bestuurders herkent die iets in hun handen hebben. ,,Afleiding is een van de grootste oorzaken voor ongevallen in het verkeer”, legt de politie uit.

,,In de meeste gevallen is een bestuurder afgeleid door het gebruik van de mobiele telefoon. Het is gevaarlijk voor jezelf en je medeweggebruikers om tijdens het rijden je smartphone te bedienen.”

Voor het vasthouden van een telefoon zijn in totaal 75 bestuurders bekeurd vanuit de touringcar. De Monocam legde nog eens 24 automobilisten vast met een telefoon in hun handen. Anderen kregen een boete voor onder meer het niet dragen van een gordel, rechts inhalen en rijden over de vluchtstrook.

De touringcar met agenten rijdt dit jaar door Brabant en Zeeland. Als agenten vanuit de bus een overtreding zien, schakelen zij een ander politieteam in. Met een kleinere auto houden zij de overtreder aan.

