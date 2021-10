Bizar ongeluk met truck kostte Huub (56) zijn leven in Italië, verloofde eist gerechtigheid

Het dramatische ongeluk gebeurde op vrijdag 29 maart 2019 in de Italiaanse plaats Agugliano, op ongeveer een uur rijden van badplaats Rimini. Een aanhanger schoot plotseling los van een vrachtwagen, kruiste op eigen kracht de weg over en knalde vol op een tegemoetkomende Fiat Punto. De 56-jarige Huub Pistoor uit het Noord-Hollandse dorpje Zwaag zat achter het stuur en was op slag dood. De auto lag volledig in gruzelementen.

De 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Moldavië had tijdens de aanrijding niet in de gaten wat er aan de hand was. Hij reed nog zo’n vier kilometer door toen hij pas in de gaten kreeg dat de aanhanger van zijn truck was losgekoppeld. Hij werd veroordeeld tot ruim een jaar gevangenisstraf wegens dood door schuld. Voor de nabestaanden is de hele gang van zaken nog altijd moeilijk te verkroppen, zegt Gioia Bucarelli, de Italiaanse vriendin van Pastoor tegen deze site.

Slechte staat

Bucarelli houdt niet alleen de chauffeur verantwoordelijk voor het drama, maar in het bijzonder de eigenaren van de vrachtwagen. Het voertuig was volgens de nabestaanden in zo’n slechte staat dat het nooit op de weg toegelaten had moeten worden. Al sinds de veroordeling van de chauffeur is de vriendin van Pastoor met een team aan advocaten bezig een strafrechtelijk onderzoek af te dwingen. Ze wijst onder meer op een onafhankelijk rapport, waarin gewezen op de slechte staat van de vrachtwagen en oplegger, de slijtage van de trekhaak en van het remsysteem.

Er was deze zomer een sprankje hoop dat het Italiaanse Openbaar Ministerie het onderzoek zou heropenen, maar deze week kregen de nabestaanden toch weer slecht nieuws te verduren, zo melden diverse Italiaanse media. Bucarelli zegt strijdbaar te blijven en blijft zich verzetten tegen het besluit van justitie. ,,Verkeersveiligheid gaat iedereen aan”, laat ze weten. ,,Als een arbeider op locatie om het leven komt op door een machine, worden de eigenaren van het bedrijf en onderhoudspersoneel onmiddellijk bij het onderzoek betrokken. Ik vraag me af waarom dezelfde methode niet wordt toegepast als je op de weg wordt verpletterd door een versleten aanhangwagen, die niet eens had mogen rondrijden. Is wat er op de weg gebeurt soms minder ernstig? Waarom zijn we ons nog steeds niet bewust van wat er iedere dag plaatsvindt op ons wegen?”

Geseponeerd

Alleen ‘diepgravend onderzoek’ kan herhaling voorkomen, aldus Bucarelli. ,,Zolang we dergelijke ernstige misdaden blijven onderschatten, kunnen we geen samenleving zijn en is er geen garantie voor onze veiligheid. Het vaststellen van de waarheid en de verantwoordelijke van een verkeersdode moet voor de betrokken instanties een plicht zijn. Het is een teken van respect voor de slachtoffers en de hele samenleving.”

De Italiaanse officier van justitie opende tijdens de strafzaak een onderzoek tegen de eigenaren van het in Verona gevestigde transportbedrijf. Dat onderzoek werd geseponeerd, omdat de laatste wettelijke controle van de truck en de aanhanger binnen de gestelde termijn was uitgevoerd. Daarmee zouden de eigenaren zich niet schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

