BMW zegt sorry voor belachelijk maken belangrijkste doelgroep op social media

De campagne is ongetwijfeld bedacht door een jong mediateam, dat zich afvraagt waarom oudere consumenten alleen maar kunnen zeuren over het design van de nieuwe BMW's met hun omstreden grille, die er in de ogen van velen uitziet als twee hazentanden. Maar volgens BMW moeten dit soort mensen - door hen boomers genoemd - verder kijken dan het uiterlijk.

Helaas waren ze één ding vergeten, namelijk dat deze boomers - kort voor baby boomers - de belangrijkste kopers zijn van BMW's. Want: 50-plus en kapitaalkrachtig. Volgens het woordenboek is een boomer ‘een persoon van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen, oftewel een fossiel’. Dat is geen erg positieve kwalificatie en ze zijn kennelijk wel goed in geld verdienen.

Niet slim dus om de mensen die indirect jouw salaris betalen af te kraken. Dat vonden de boomers in de top van BMW kennelijk ook en dus verontschuldigde het bedrijf zich twee dagen later voor de campagne in een tweet. ,,Het maakt niet uit hoe oud je bent, we zijn er voor je. Het spijt ons, het was niet onze bedoeling om iemand te beledigen met meme-jargon. De weg naar de nieuwe wereld van mobiliteit is hobbelig, maar we hopen dat je met ons mee op reis gaat", zo is te lezen.

Het is niet de eerste keer dat BMW een fout maakt wat communicatie betreft. In maart plaatste de autofabrikant berichten op Twitter met het coronavirus als thema om de i8 te promoten. Het bedrijf verwijderde de tweets, gevolgd door een verontschuldiging. Ook Volkswagen ging eerder dit jaar in de fout met een reclame waarin een zwarte man wordt voortgeduwd door een enorme witte hand en waarin kort het woord ‘neger’ te zien was. Audi moest zich dit jaar eveneens verontschuldigen en wel voor het publiceren van een seksistische afbeelding van een klein meisje dat al leunend tegen de voorkant van een rode sportwagen een banaan eet.

