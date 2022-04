Camera’s geparkeerde Tesla pleiten tieners vrij van betrokkenheid bij dodelijke tram-aanrijding

VRAAG & ANTWOORD ‘Is het normaal dat mijn elektri­sche auto nu al minder ver komt?’

‘Mijn elektrische Hyundai Kona (64 kWh) kon bij de aanschaf in augustus 2020 met een volle accu circa 440 kilometer ver rijden’, aldus lezer Henny Vlaswinkel in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Nu, ruim 11.000 kilometer verder, geeft de 100 procent opgeladen auto nog maar 380 kilometer rijbereik aan. De garage vindt na het doormeten dat alles in orde is. Het zou liggen aan mijn rijstijl. Ik rijd altijd in de Eco-modus en trap het pedaal nooit diep in. Is dit normaal? Hebben ook andere elektrische auto’s hier last van?’

