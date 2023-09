Deze auto's zijn binnenkort te koop: onthuld op de autoshow in München

Aantal bestelau­to's passeert grens van 1 miljoen: zorgen om zzp-chauf­feur achter het stuur

Voor het eerst in de geschiedenis rijden er meer dan 1 miljoen bedrijfsmatige bestelauto’s in Nederland rond. De magische grens is deze week geslecht, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. En dat is geen reden voor feest. Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over het weggedrag van de chauffeurs van al die bestelauto’s.