Burgemeesters gaan strijd aan met jonge automobilisten in snelle Duitse huurauto's

De burgemeesters uit West-Brabant binden de strijd aan met jonge automobilisten die met hoge snelheid in Duitse huurauto’s door hun gebied scheuren. De aanleiding is het ongeval in Oud Gastel waarbij vier doden vielen.

,,We hebben meermaals gewaarschuwd voor dit levensgevaarlijke fenomeen”, zegt burgemeester Han van Midden van Roosendaal, voorzitter van het politiedistrict West-Brabant-West. ,,Het moest wel een keer verschrikkelijk fout gaan. Nu is onze nachtmerrie uitgekomen.” Van Midden zegt dit naar aanleiding van het ongeval waarbij vrijdag in Oud Gastel vier dodelijke slachtoffers vielen: twee volwassen vrouwen (39 en 42) en twee kinderen (8 en 10) uit Bosschenhoofd.

Hun auto werd op de Roosendaalsebaan volgens getuigen op hoge snelheid geramd door een in Duitsland gehuurde Mercedes. De 27-jarige bestuurder van de huurwagen is aangehouden, twee inzittende jongemannen zijn volgens de politie geen verdachten maar ‘belangrijke getuigen’.

Er wordt opgetreden, de politie weet wat er speelt, maar dat is helaas nog niet genoeg

Over de toedracht van het ongeval geven politie en justitie nog niks prijs. Het onderzoek loopt. Voor burgemeester Van Midden was het drama aanleiding om zijn collega Bernd Roks van gemeente Halderberge, waar Oud Gastel onder valt, ‘meteen te ondersteunen’. Beide bestuurders hebben meermaals publiekelijk aan de bel getrokken over jonge automobilisten die de wegen in hun gemeenten, en ook elders in het politiedistrict Markiezaten, onveilig maken door ze ‘te gebruiken als racebaan’.

,,We hebben dit levensgevaarlijke gedrag meermaals aangekaart in het driehoeksoverleg met politie en Openbaar Ministerie, en die zijn het met ons eens”, zeggen de burgemeesters. ,,Er wordt opgetreden, de politie weet wat er speelt, maar dat is helaas nog niet genoeg.”

Gehuurde supersnelle Audi in beslag genomen

Han van Midden was er een paar maanden geleden zelf bij toen de politie bij een nachtelijke actie in Roosendaal enkele jongemannen uit de stad aanhield. ,,We hadden ze die avond door de stad zien rijden met een supersnelle gehuurde Audi. Later die nacht crosten ze op hoge snelheid door het centrum en heeft de politie ze staande gehouden. De auto werd direct in beslag te nemen.”

Advocaten in de regio zeggen desgevraagd ook een groeiende rage te zien, al zeker twee jaar. Zij staan regelmatig jonge snelheidsduivels bij die hoge verkeersboetes krijgen of bijvoorbeeld hun rijbewijs moeten inleveren. De overtreders huren hun razendsnelle bolides vaak in Duitsland, omdat Nederlandse verhuurders die peperdure wagens na een wettelijke aanscherping niet snel meer aan hen mee (mogen) gegeven. Ook liggen de huurprijzen in Duitsland vele malen lager.

Huurconstructie

Vaak maken de snelheidsduivels gebruik van een huurconstructie met Nederlandse tussenpersonen, aldus de burgemeesters. Dit zijn dan meestal schimmige autobedrijfjes uit de regio die de voertuigen in Duitsland huren en vervolgens doorverhuren, bijvoorbeeld voor een weekeinde, week of maand. Precies zoals dat in de drugsindustrie al jaren gebeurt voor het transport van verdovende middelen en grondstoffen, zeggen de bestuurders. In die zin vrezen ze ook raakvlakken met de georganiseerde drugsmisdaad.

Juridisch stootkussen

Met de gelaagde huurconstructie bouwen de brokkenpiloten volgens deskundigen een juridische stootkussen op: (geflitste) bekeuringen bereiken hen niet direct, maar eerst de malafide tussenhandelaar. Ook bij inbeslagneming profiteren de huurders. ,,Justitie moet de auto uiteindelijk teruggeven aan de rechthebbende eigenaar, het Duitse verhuurbedrijf dus. In geval van schade moet dat bedrijf de kosten maar zien te verhalen op de tussenpersoon of hun onderverhuurders”, schetst een Brabantse advocaat.

Europcar, het grootste autoverhuurbedrijf in Duitsland, gaf maandag geen reactie op de schriftelijke vraag of het bekend is met het fenomeen en maatregelen overweegt. De verontruste burgemeesters willen doorpakken. ,,Graag met zo veel mogelijk collega’s. Een auto in beslag nemen is dus niet voldoende, straffen alleen helpt niet”, zeggen ze. Politie en OM, die maandag desgevraagd niet inhoudelijk wilden of konden reageren, werken volgens de bestuurders graag mee. ,,Maar ze hebben meer regelruimte en capaciteit nodig, die is nu beperkt”, zeggen de burgemeesters.

Verdenking

De 27-jarige verdachte werd dinsdag voorgeleid in Breda. De vraag is waar de officier hem formeel van zal verdenken. Dat kan variëren van bijvoorbeeld het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval tot meervoudige doodslag. Volgens het Openbaar Ministerie reed de verdachte ‘roekeloos’.

Mede door de grote maatschappelijk impact van het ongeval zet de politie naast de gebruikelijke specialisten van het team Verkeer ook experts van de recherche in bij het onderzoek.

