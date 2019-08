CBR: het Chaotische Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Kijk naar de vacatures bij het CBR en je weet waar de problemen zitten. Keuringsartsen, ICT’ers en productmanagers; ze kunnen morgen aan de slag. Het gros van de problemen is terug te voeren op de falende automatisering. PricewaterhouseCoopers (PwC) lichtte vorig jaar het CBR door in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het bureau heeft nog een lange weg te gaan voordat er een goed werkend en veilig ICT-systeem ligt, zo bleek.



PwC concludeerde dat ‘de IT-functie van het CBR momenteel nog steeds een ‘business risk’ is in plaats van de ‘business enabler’ die het zou moeten zijn’. Met andere woorden: de kans dat het werk in de soep loopt door de ICT is groter dan de kans dat de werkzaamheden er baat bij hebben.