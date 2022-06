Chinese automaker onder vuur na 'ongevoelige' tekst over bizar auto-ongeluk met twee doden

Met video Weer een dreigbrief en explosief op een auto: zo probeert een crimineel snel geld te verdienen

Een anonieme bedreiger die uit is op 1000 euro in bitcoins - en deze probeert te krijgen door explosieven op auto’s te plaatsen - houdt de gemoederen in IJsselstein flink bezig. Woensdagnacht was het raak op de Nasahof, een nacht later op de Landingsplaats. Bij dat laatste dreigement ging daadwerkelijk een projectiel af en raakte een auto zwaar beschadigd. ,,Wie is deze zieke geest?’’

9 juni