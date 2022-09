Daarom gaat de snelheidsmeter vaak veel verder dan de topsnelheid van je auto

Prestige en kostenreductie

Er is echter nog een reden, namelijk prestige. Want het staat toch wat knullig wanneer de teller van een auto met een topsnelheid van 138 km/u niet verder doorloopt dan 140 km/u. Sommige autofabrikanten maakten er een sport van zo hoog mogelijke snelheden op de tellers te plaatsen, om de indruk te wekken dat het om zeer snelle exemplaren zou gaan. Bij sommige fabrikanten is ook sprake van ordinaire kostenreductie. Ze hebben geen zin om voor allerlei modellen aangepaste snelheidsmeters te maken en kiezen dus voor één exemplaar dat in de hele serie wordt gebruikt.