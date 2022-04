De Ford Mustang van Johan kan niet praten maar schreeuwt desondanks in alle talen: ‘Kijk naar mij’

Elon Musk opent Europese Te­sla-fa­briek: ‘Op naar duurzame toekomst’

Elon Musk, de topman van Tesla, heeft vandaag in Duitsland de eerste ‘echte’ Europese fabriek van het merk geopend. Eerder was er al een fabriek in Tilburg, maar daar werden de auto's slechts geassembleerd, nadat ze eerst in de VS uit elkaar waren gehaald en daar op de boot waren gezet.

