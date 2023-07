De goedkoopste auto van Nederland is de dodelijkste auto van de Verenigde Staten

De Mitsubishi Space Star kost in Nederland 16.490 euro en daarmee is het de goedkoopste auto van ons land. De Space Star blijft nipt de Hyundai i10 voor, die iets meer dan 100 euro duurder is. In de Verenigde Staten is de auto vergelijkbaar geprijsd. Daar kost dit model 17.650 dollar en ook daar is het een van de meest betaalbare nieuwe auto's. Toch is het de vraag of goedkoop niet duurkoop is, want in de VS zijn in de afgelopen jaren 205 bestuurders om het leven gekomen na een ongeval met de auto.