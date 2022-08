De pick-up van Thorsten is weliswaar oud maar verre van versleten

Het nieuwe uiterlijk van zijn pick-up mag er wezen. De lak van zijn Chevy is zo behandeld dat-ie een tikkie versleten lijkt, maar niets is minder waar. Voor sommige voorbijgangers is dat even wennen. Die vragen Thorsten of hij zijn auto nog een keer laat spuiten. Oftewel, dat ‘oud maken’ is wel geslaagd.