De ‘piratentruc’ en zes andere tips voor rijden in het donker

In de donkere oktobermaand kan autorijden best een uitdaging zijn. Met deze tips en trucs ga je beter voorbereid de weg op nu de kans steeds groter is dat je tijdens het woon-werkverkeer in het donker moet rijden.

Laat je ogen wennen en neem de tijd

Wanneer je van je goed verlichte woonkamer meteen de auto instapt, moeten je ogen even wennen aan het donker. Geef ze dan ook die tijd. En gun ook jezelf tijdens het rijden de tijd. ’s Nachts autorijden vergt meer concentratie dan overdag. Zorg dus dat je goed uitgerust bent en neem gas terug op minder verlichte stukken asfalt, bij afritten en dergelijke.



Check je verlichting

Goedwerkende lichten zijn uiteraard het allerbelangrijkste wanneer je in het donker op pad gaat. Controleer dus regelmatig of alle lichten van je auto werken. Wie automatische verlichting heeft, moet ook opletten. De sensoren merken de schemer niet altijd meteen op, waardoor ze in deze omstandigheden vaak voor dagverlichting kiezen. En dan branden de achterlampen niet. Check dus of de juiste verlichting brandt (vaak zie je dit via een lampje op je dashboard) en pas indien nodig handmatig aan.



Rijden met je grootlicht is toegestaan, behalve wanneer je andere auto's (zowel voor- als tegenliggers) kan verblinden. Let dus op bij het gebruik ervan. Een aantal moderne auto's heeft trouwens technologie waarbij grootlicht op donkere wegen wel wordt ingeschakeld, maar bij tegenliggers (gedeeltelijk) wordt gedimd, waardoor je de andere automobilisten niet verblindt, of lichten die meedraaien met de bochten in de weg.

Zorg voor schone ruiten

Dit lijkt een vreemde tip voor ’s nachts, maar met vuile ruiten zie je uiteraard nog minder. Vooral als de binnenkant vies is, kunnen reflecties van straatverlichting of andere auto’s je beeld vertekenen. Zorg dus zeker dat ze schoon zijn, vooral aan de binnenkant.



Zet de verwarming niet te hoog

Warmte maakt je suf en moe, iets wat je niet wilt wanneer je al je concentratie nodig hebt. Zet de verwarming van je auto dan ook wat lager. Toch te koud? Richt de warme lucht dan eerder op je voeten dan op je borst. De rest van je lichaam warmt dan ook op, maar je behoudt je concentratie gedurende de nacht. Zorg wel voor voldoende frisse lucht, eventueel door het raam een stukje te openen.



Kijk niet in andermans koplampen

Dit kan je immers verblinden, focus dus op je eigen rijstrook. Ook je telefoon kun je het beste ver uit het zicht houden, want ook dat licht kan je verblinden. Bovendien is de verleiding dan minder groot om afgeleid te worden door berichtjes.



Herken nachtblindheid

Wie nachtblind is, ziet minder goed en scherp naarmate het donkerder wordt en dus ook wanneer je ’s nachts autorijdt. Ook hebben nachtblinde mensen moeite met de overgang van een helder verlichte ruimte naar het donker.



Heb je last van nachtblindheid of ervaar je om een andere reden hinder bij het autorijden gedurende de nacht? Dan is een nachtbril wellicht een goed idee. Deze bril verbetert namelijk het zicht en biedt meer contrast. Dankzij de gele brilglazen worden koplampen van tegenliggers, het licht van lantaarnpalen en lichtreclames op natte wegdekken deels weggefilterd.

Gebruik de piratentruc

Piraten droegen vroeger een ooglapje zodat ze bij het enteren van een schip benedendeks meteen goed konden zien. Voor je een tunnel inrijdt of een donkere ruimte binnengaat is het verstandig om één oog dicht te knijpen. Dan is in ieder geval één oog al gewend aan de duisternis.



