Deze app ‘drukt vast op het knopje’ voor je bij het verkeerslicht bent

Verkoop­ster moet gammele Kia Picanto na anderhalf jaar terugnemen: ‘Typisch een Duitse schadebak’

Een vrouw die voor 6250 euro een rode Kia Picanto uit 2016 aan een andere vrouw verkocht, moet de auto anderhalf jaar later terugnemen en de koop ongedaan maken. Dat heeft de kantonrechter in Amersfoort bepaald. De Kia is zo gammel dat de auto met goed fatsoen niet de weg op kan.

31 mei