Deze auto's gaan het vaakst meer dan 300.000 kilometer mee

Rene en Arie reden naar Noordkaap, glibberend over sneeuw en ijs: ‘Je moet jezelf blijven uitdagen’

Ga er maar aan staan: 7800 kilometer rijden in acht dagen tijd. En dan niet over een strak geasfalteerde snelweg maar glibberend over sneeuw en ijs. De Hoeksche Waardse vrienden Rene Vrij en Arie van Tienderen deden mee aan de Artic Challenge, een toertocht naar de Poolcirkel en terug.

27 januari