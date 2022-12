Deze auto's zijn voor iedereen betaalbaar

Volkswagen T2 Westfalia

De Volkswagen Transporter is al jaren geliefd als kampeerauto. Deze T2 (dus van de tweede generatie) heeft als bouwjaar 1978 en is destijds door Westfalia als camper geleverd. Miniatuurautofabrikant Ixo maakt hem na in 1 op 43. Leuke details zijn het hefdak, de typische reservewiel-behuizing op de neus en de stroomaansluiting. Maar het meest verrassend is de kleurrijke stoelbekleding. In het interieur is ook duidelijk het meubilair van een camper te herkennen. Winkelprijs circa 30 euro. Wij zagen hem bij de Duitse webshop CK-Modelcars.

Neoplan NH 22L Skyliner

Busreizen lijkt in Nederland over zijn hoogtepunt heen, maar was eind vorige eeuw uitermate populair bij het grote publiek. Veel touringcars werden dan ook als dubbeldekker gemaakt, zoals deze Neoplan NH 22L Skyliner uit 1983. Fabrikant Ixo levert hem in schaal 1:43. In het zeer geslaagde model zie je alle zitplaatsen. Ook de buitenkant met alle beschilderingen en verschillende lakkleuren is fraai nagemaakt. Het schaalmodel is voor circa 50 euro te koop in modelautoshops en webwinkels, zoals Schuiten Miniaturen.

Citroën Méhari

Tussen 1968 en 1988 durfde Citroën het aan om een vederlichte terrein- en strandauto te maken. Deze Méhari was technisch gebaseerd op de Citroën 2CV en werd ook ingezet als dienstauto bij de Gendarmerie en het Franse leger. In de schaal 1 op 18 is dit een behoorlijk groot model, waardoor veel details in verwerkt konden worden. Bijgeleverde accessoires zijn de zitplaatsen achterin en een opzetdak. Te bestellen in de webshop van Citroën voor 47,60 euro.

Mercedes-Benz EQS

De EQS is het elektrische topmodel van Mercedes en een van de spectaculairste, hightech elektrische auto’s van deze tijd. De limousine is tot in de kleinste details nagebouwd in schaal 1 op 18. De portieren en achterklep kunnen open. We zien bijvoorbeeld het hyperscreen: het beeldscherm dat zich over de volledige breedte van het dashboard uitstrekt. Bijgeleverd wordt een witte handschoen, om vingerafdrukken tegen te gaan. Verkrijgbaar in de officiële webshop van Mercedes-Benz voor 102 euro.

Volvo FH16 750 4x2

Deze vrachtwagencombinatie is de huidige Volvo FH16 750 (pk) 4x2 met drie-assige aanhanger. Met veel liefde voor het detail in schaal 1:43 nagemaakt, zoals uit de kleurrijke achterlichten blijkt. Net als bij het origineel is de cabine te kantelen, waardoor de motor en dieseltank zichtbaar worden. Het schaalmodel is bijna 40 centimeter lang. Verkrijgbaar in de merchandise shop van Volvo Group voor 139 euro. Te duur? Dezelfde combinatie is daar ook te koop in schaal 1:87 voor slechts 15 euro.

Peugeot Rifter

De Rifter, de kleine bestelwagen van Peugeot, bestaat ook als personenwagenversie. En die is onder meer in gebruik bij de Franse Gendarmerie. De al even Franse fabrikant Norev heeft zo’n exemplaar uit 2019 nagemaakt in schaal 1:43. De moderne lichtbak op het dak ontbreekt niet. Ook de beschildering aan de buitenkant is gelijk aan het origineel. Eigenlijk missen we alleen nog de antenne(s). In webshops, zoals CK-Modelcars, koop je dit schaalmodel al voor circa 25 euro.

Mercedes-Benz G-Klasse

Weinig auto’s zijn zo lang in productie als deze hoekige terreinwagen. Zijn uitgebreide 4x4-techniek en robuuste karakter maakten hem tot lieveling van onder meer het Nederlandse leger, maar bijvoorbeeld ook de Duitse brandweer. Daarvan getuigt dit indrukwekkende model in schaal 1:18. Als voorbeeld werd modeljaar 2015 genomen. Op de motorkap prijken vier hoorns van de sirene, op het dak een zwaalichtenbak en binnenin zien we zelfs het infotainmentscherm. Gemaakt door iScale, winkelprijs circa 70 euro. Onder meer verkrijgbaar bij CK-Modelcars.

Renault 5 E-Tech Prototype

De Renault 5 viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Renault heeft aangekondigd dat hij in een nieuwe gedaante, volledig elektrisch in 2024 terugkeert. De voorbode daarvan is dit prototype dat in schaal 1:43 te koop is in The Originals Store, de officiële webshop van Renault. Blikvanger is de knalgele lakkleur in combinatie met de rode accenten langs de daklijn en in de wielen. Het Franse Solido is de maker en de prijs bedraagt 69 euro.

Audi e-Tron GT

De e-Tron GT is een van de mooiste elektrische sportauto’s van de afgelopen tijd. De strak gelijnde auto komt in schaal 1 op 43 volledig tot zijn recht. Fraai gedetailleerd zijn de achterlichten, die zich over de volle breedte uitstrekken. Ook de buitenspiegels zijn levensecht weergegeven. De miniatuurauto heeft Duitse kentekenplaten, waarop de letters IN verraden dat hij uit Ingolstadt komt: het hoofdkwartier van Audi. Voor 49,95 euro verkrijgbaar in de webshop van het merk.

Opel Astra

De nieuwe Astra vertoont het nieuwe familiegezicht van het merk. Opels hebben er niet eerder zo spannend en stoer uitgezien. Ook dit schaalmodel in 1 op 43 getuigt ervan. En dan is dit miniatuur door fabrikant Norev ook nog eens in de spannende kleur Kult Yellow gespoten, die fraai contrasteert met het zwarte dak. De haaienvin-antenne op het dak, de benzineklep: we zien het allemaal terug. Verkrijgbaar in de webshop van Opel voor 34,90.

Land Rover Defender 110

Eindelijk was er dan toch ineens een opvolger voor de iconische Defender (1983-2016). Het in 2020 gepresenteerde model is nagemaakt in schaal 1 op 18. Alle portieren en de motorkap kunnen open. In het met uiterste precisie nagebouwde interieur zien we zelfs de veiligheidsgordels en het instrumentarium. Het ongetwijfeld vele handwerk leidt in de webshop van Land Rover tot een hoge prijs: 280 euro. Gelukkig kun je hem daar ook in 1:43 bestellen voor 84 euro. Dat is dan bijvoorbeeld de hier getoonde Defender 110 Explorer Pro, met fraai nagemaakte offroad-aankleding van het exterieur, zoals de extra brandstoftank bij de achterste zijruit. Zoals bij vrijwel alle modellen in schaal 1 op 43 kunnen de portieren en motorkap niet open. Maar daar is de prijs ook naar.

Renault Mégane E-Tech

Met de nieuwe generatie van de populaire Mégane gooit Renault het over een andere boeg. Hij getuigt van Renaults compleet nieuwe designkoers, heeft infotainment van Google en is voor het eerst volledig elektrisch aangedreven. Miniatuurautofabrikant Norev, net zo Frans als Renault, heeft deze mijlpaal tot in detail nagemaakt, inclusief de 20-inch wielen en led-koplampen, die duidelijk herkenbaar zijn. Deze modelauto in schaal 1:43 is te koop in de webshop van Renault voor 29 euro.

