Deze auto vormt de ideale tussenstap naar een compleet elektrische wagen

Na de zomervakantie staat de ‘snelste Prius ooit’ eindelijk bij de Nederlandse Toyota-dealers. In tegenstelling tot zijn voorgangers wordt de vijfde generatie van de Prius alleen geleverd als plug-inhybride, dus met een grote accu onder de achterbank die aan een laadpaal of stopcontact kan worden opgeladen. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 13,6 kWh, goed voor een elektrisch rijbereik van 86 kilometer.

Volledig scherm Toyota Prius. © Toyota

Dat we het hier hebben over ‘de snelste Prius ooit’, geeft al aan dat Toyota een andere koers is ingeslagen met de auto. Bij het nieuwe model durft het Japanse merk hardop te spreken van dynamiek en rijplezier – wie had verwacht die associatie ooit met een Prius te kunnen leggen? Natuurlijk, alles is relatief bij een auto die 25 jaar geleden ter wereld kwam als tegengeluid voor notoire benzineverslinders waaraan de auto-industrie zich decennialang schuldig had gemaakt. Een GR Yaris zal het nooit worden, maar dankzij de kwaliteiten van zijn onderstel en besturing is de nieuwe Prius beslist in staat om bij een sportieve uitspatting een grijns op je gezicht te toveren.

Oerdegelijke techniek

Daar hoefde je 25 jaar geleden bij de introductie van de eerste generatie van de Prius niet op te rekenen. Dat was een vooral technisch revolutionair model, waarin de benzinemotor werd geholpen door een elektromotor, en zo – als hybride – uiterst zuinig met de kostbare fossiele brandstofvoorraad omsprong. Na het aanvankelijk terughoudende onthaal van de Prius 1, werd de tweede generatie van de auto wereldwijd omarmd door automobilisten die óf het milieu een warm hart toedroegen, óf een transportmiddel zochten met oerdegelijke techniek, óf simpelweg profijt wilden hebben van alle fiscale voordelen van een auto met een lage CO 2 -uitstoot.

Volledig scherm © Toyota

Verfrissend en ‘anders’

Toyota breidde zijn hybride-aanbod vervolgens gestaag uit: van Yaris tot Highlander, inmiddels is van vrijwel alle modellen wel een hybride variant verkrijgbaar. Door de opkomst van de plug-inhybride met oplaadbare batterij en de volledig elektrische auto – maar ook door het uitkleden van de fiscale regelgeving voor auto’s met beperkte CO 2 -uitstoot – verdween de Prius steeds meer naar de achtergrond. Het had weinig gescheeld of het nieuwe model was zelfs tot EV getransformeerd, vertrouwde projectleider Oya Satoki de autoredactie eerder dit jaar tijdens een preview toe.

Volledig scherm © Toyota

Zover kwam het niet, maar Toyota besloot het concept van de Prius wel compleet opnieuw te definiëren. De hernieuwde Prius-beleving begint al wanneer je op de auto afloopt. Het oubollige design van zijn voorgangers is verdwenen, de gestroomlijnde boogvorm van het nieuwe model oogt verfrissend en ‘anders’, zonder daarbij aan elegantie te verliezen. Overigens heeft die extreme boogvorm ook nadelen: langere mensen zullen hun hoofd bij het instappen wat dieper moeten buigen om niet pijnlijk in aanraking te komen met de dakstijl. De nieuwe Prius is geen ruimtewonder: gevoelsmatig zit je dicht tegen het portier aan en de hoofdruimte is hooguit afdoende. Mensen die langer zijn dan 1,80 meter zitten op de achterbank algauw met hun hoofd klem tegen de hemelbekleding.

Volledig scherm © Toyota

223 pk

Afhankelijk van de hoeveelheid stroom in de accu en het gekozen rijprogramma – van Eco tot Sport, maar ook een modus waarvan alle karakteristieken geheel naar eigen smaak zijn in te stellen – draagt de benzinemotor in meer of mindere mate bij aan de voortstuwing. Het gecombineerde maximum vermogen is 223 pk. Vergelijk dat maar eens met de PHEV-versie van de vorige Prius: 122 pk was de max. Niet eerder accelereerde een Prius zo snel als het nieuwe model: vanuit stilstand zit je in 6,8 tellen op de honderd. Toyota geeft een gemiddeld verbruik op van 1 liter benzine op 200 kilometer, een getal dat alleen te evenaren is als je de Prius na elke rit structureel aan de lader legt en zelden grote afstanden rijdt. Standaard heeft de Prius een boordlader met een maximum laadkracht van 3,3 kWh, waarmee de accu aan de wallbox of laadpaal in vijf uur weer vol is.

Volledig scherm Toyota Prius © Toyota

Tot eind 2024: halftarief wegenbelasting

Het dashboard van de nieuwe Prius volgt dezelfde stijl als dat van de elektrische Toyota bZ4x: het instrumentarium is boven het stuur geplaatst – net zoals bij de iCockpit van Peugeot. Een futuristisch geheel. Naar eigen zeggen heeft Toyota veel energie gestoken in een intuïtieve bediening van het digitale instrumentarium en het centrale multimediasysteem (standaard krijgt de Prius een 12,3 inch display), maar de mogelijkheden zijn dusdanig omvangrijk dat je alsnog gemakkelijk in de menu’s kunt verdwalen. Neem liever de tijd om alle afstellingen een keer goed door te nemen dan onderweg te veel aandacht te moeten besteden aan functies die zich moeilijk laten vinden.

Volledig scherm Toyota Prius © Toyota

Toyota gaat de Prius in drie verschillende uitrustingsniveaus leveren. Standaard heeft de auto het omvangrijke Safety Sense-veiligheidspakket en Smart Connect Services met realtime navigatie en verkeersmeldingen. Het topmodel, de Prius Solar Edition, beschikt over een zonnepaneel in het dak waarmee dagelijks genoeg stroom wordt opgewekt voor 8 kilometer rijbereik. Doordat de Prius (leeggewicht: 1520 kilo) voor slechts 11 gram CO 2 per kilometer in de boeken staat, kom je tot eind 2024 in aanmerking voor het halftarief voor de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2025 verandert dit in een driekwarttarief, per 1 januari 2026 zal het volledige bedrag voor de wegenbelasting in rekening worden gebracht. De prijs begint bij 44.695 euro.

