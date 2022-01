Deze elektrische ‘auto’ kost minder dan 10.000 euro en is dit voorjaar in Nederland te koop

Een elektrische auto voor minder dan 10.000 euro: Opel introduceert dit voorjaar de Rocks-e in Nederland. Het autootje is weliswaar alleen voor stadsritten geschikt, maar het volgt duidelijk een trend van dit moment. Elektrische auto’s worden steeds goedkoper.

Opel wil met de nieuwe Rocks-e inspelen op de vraag naar kleine, elektrische stadsauto’s. Buiten de stad heeft deze auto niks te zoeken. De slechts 8 pk sterke Rocks-e komt eenmaal opgeladen niet meer dan 75 kilometer ver, heeft een topsnelheid van slechts 45 km/u en mag vanwege zijn beperkingen zelfs worden gereden door 16-jarigen zonder rijbewijs. Hij is strikt tweepersoons en zijn bagageruimte van 63 liter (bij de voetenruimte aan de passagierszijde) volstaat niet eens om er de wekelijkse boodschappen mee te doen.

Niettemin is de Rocks-e een blikvanger in het verkeer. Op het eerste gezicht lijkt het ‘rijdende doosje’ geen voor- of achterkant hebben. En de halverwege open te klappen zijraampjes doen denken aan de legendarische Lelijke Eend (2CV) van Citroën.

Koot & Bie

Ook voor Opel zelf is de hippe mini-stadsauto een opmerkelijk initiatief. Decennialang was Opel toch vooral het merk van heel gewone gezinsauto’s, zoals de Kadett en Astra. Het merk was met dit imago dan ook regelmatig mikpunt van spot. Zo lieten Van Kooten en De Bie eind vorige eeuw op tv het superburgerlijke gezin Cor, Ab en Cock van der Laak in een Kadett rijden. En een ander duo, Henk Spaan en Harry Vermeegen, liet in 1984 in hun tv-programma Pisa de wekelijks terugkerende figuur ‘De gewone man’ in een Kadett naar kantoor rijden.

Desondanks was Opel meer dan 35 jaar lang het meest verkochte automerk in Nederland. In het huidige tijdperk wil Opel zich blijkbaar niet alleen profileren als betaalbaar kwaliteitsmerk, maar ook als innovatief en progressief. Zo durft het merk de nieuwe Rocks-e te betitelen als een ‘compacte en duurzame vierwieler die een brug slaat tussen scooter en auto’. En onderstreept hiermee dat door de opkomst van elektrische auto’s de grens tussen ‘auto’ en ‘brommobiel’ de laatste jaren aardig aan het vervagen is.

Renault Twizzy

De 2,41 meter lange Opel Rocks is nagenoeg identiek aan de Citroën Ami: in grote lijnen is dat precies dezelfde auto. Moederbedrijf Stellantis (o.a. Opel, Citroën, Peugeot, Fiat) durft het tot nu toe niet aan om de Citroën in Nederland te introduceren, maar ziet blijkbaar voor de Opel wél kansen.

Het segment van dit soort auto’s is in Nederland tot nu toe weinig succesvol gebleken. Renault probeerde het al eens met de elektrische Twizzy (vanaf zo’n 12.000 euro) en ook de Canta Premium Electric en de in Amsterdam populaire Biró (vanaf 15.000 euro) bleken geen hardlopers. Zij hebben net als de Rocks-e nogal wat praktische beperkingen.

Volledig scherm De electrische auto van Opel de e-Rocks. © Opel

Dacia Spring prijsbreker

Andere compacte elektrische modellen waarmee je wél de snelweg op mag, zoals de Smart EQ en de Fiat 500E, kosten nog altijd meer dan 20.000 euro. Alhoewel dat al veel goedkoper is dan de elektrische auto’s van nog maar enkele jaren geleden. Elk jaar weer dalen de prijzen van batterijpakketten voor elektrische auto’s en het resultaat daarvan is steeds duidelijker terug te zien in de prijzen van nieuwe modellen.

Zo is de elektrische Dacia Spring (vanaf 18.500 euro) op dit moment een ware prijsbreker. Alleen bleek die in de EuroNCAP-botsproeven niet veilig genoeg en werd hij onlangs ook slecht beoordeeld in de autotest van AD.

In Duitsland al voor 7995 euro

Ondanks de handicaps van de Rocks-e is Opel hoopvol over zijn toekomst. Niet alleen omdat de prijs onder de 10.000 euro ligt, in Duitsland is hij zelfs al vanaf 7995 euro te koop, maar ook omdat binnensteden de komende jaren steeds verder op slot lijken te gaan voor auto’s met een verbrandingsmotor.

Volgens Opel zijn de gebruikskosten van de Rocks-e vergelijkbaar met openbaarvervoertarieven en mag het model bestuurd worden door iedereen vanaf 16 jaar met een bromfietscertificaat of B-rijbewijs. ,,Dankzij de beste laadinfrastructuur van Europa en de vele stedelijke gebieden biedt Nederland een perfect klimaat om van de Opel Rocks-e een succes te maken”, aldus een woordvoerder.

Volledig scherm Opel Rocks-e. © RV

Prijzenslag

Dat Opel er blijkbaar naar streeft om met dit soort auto’s een prijzenslag te ontketenen, is om nog een andere reden een goed idee. Immers: door steeds strenger wordende wetgeving op het gebied van veiligheid en uitstoot, lukt het autofabrikanten niet meer om een volwaardige auto met een prijs van rond de 10.000 euro te produceren. Veel merken hebben hun stadsauto’s geëlimineerd, of gaan dat in de nabije toekomst doen. Simpelweg omdat ze er te veel in moeten investeren en te weinig aan verdienen. Het gat dat hierdoor ontstaat zou weleens opgevuld kunnen worden door modellen als deze Opel.

Opladen duurt 3,5 uur

De Rocks-e heeft een piepklein accupakket van 5,5 kWh en het volledig opladen daarvan duurt ongeveer 3,5 uur met behulp van een gewoon huishoudelijk stopcontact en de meegeleverde oplaadkabel van 3 meter. Voor optimaal gebruiksgemak levert Opel een optionele adapter om te kunnen laden bij een openbaar laadpunt.

Nederland is na Duitsland het tweede land waar de Opel Rocks-e op de markt komt. De definitieve prijs en de exacte datum van het showroomdebuut worden in een later stadium bekend gemaakt. Maar Opel benadrukt wel alvast dat prijs toch echt onder de 10.000 euro zal blijven.

