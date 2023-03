Deze informatie kun je allemaal halen uit een kenteken

Een nummerbord is als een ijsberg: er is weinig te zien aan het oppervlak, maar wanneer je een duik neemt in de materie, kun je er veel informatie uit halen. Welke soorten nummerborden zijn er en hoe gebruik je de kentekencheck?

Een kenteken is een unieke combinatie van letters en cijfers die gebruikt wordt om een auto (of ander voertuig) te identificeren. Zo kun je veel informatie uit een kenteken halen. Deze code bestaat in Nederland uit een reeks van zes cijfers en letters die samen het kenmerk van de auto vormen. In tegenstelling tot sommige andere landen, blijft een kenteken in Nederland voor altijd verbonden aan de auto.

Soorten nummerborden

Nummerborden zijn er in allerlei soorten en maten. Zo heb je de veel voorkomende gele kentekenplaten, de andere nummerborden zijn wat minder bekend. Dit zijn ze allemaal:

Gele kentekenplaat, zwarte letters: voor personenauto’s, bedrijfswagens, driewielers en aanhangers met een maximaal toegestane maximum massa van meer dan 750 kilo.

Witte kentekenplaat, zwarte letters: Daar zijn twee varianten van. De eerste wordt gebruikt bij voertuigen voor export of doorvoer en is maar veertien dagen geldig. De tweede variant wordt gebruikt voor aanhangers tot 750 kilo en fietsendragers, en heeft altijd dezelfde cijfers en letters als de auto waar hij aan vast zit.

Lichtgroene kentekenplaat, zwarte letters: de ‘handelaarsplaat’ wordt onder meer gebruikt door autodealers en andere erkende verkopers voor proefritten van klanten.

Lichtblauwe kentekenplaat, zwarte letters: dit is exclusief bestemd voor taxi’s.

Gele kentekenplaat (klein), zwarte letters: ook wel bekend als ‘Amerikaanse kentekenplaten’. Het gaat hier om bijzondere voertuigen waarbij de herkenbare, compactere kentekenplaat - model 18.2 genoemd - is toegestaan.

Donkerblauwe kentekenplaat, witte letters: deze nummerborden zijn bedoeld voor historische voertuigen met een eerste toelating van vóór 1 januari 1978.

Hoe haal je de informatie uit een kenteken?

De unieke combinatie die iedere geregistreerde auto bij zich draagt, verklapt enkele dingen. De volgorde waarin de letters en cijfers staan, vertelt je bijvoorbeeld iets over de datum van afgifte. Zie je een combinatie als 99-XX-XX, dan weet je dat de auto tussen 2000 en 2008 op kenteken is gezet. Sinds 2019 wordt de kentekencombinatie X-999-XX gehanteerd. In kentekens van personenauto’s worden tegenwoordig geen klinkers gebruikt, maar alleen medeklinkers, met uitzondering van de letters C, Q, W en IJ.

Volledig scherm Het nieuwe Nederlandse kenteken: G-001-BB. © RDW

Op een kentekenplaat vind je ook het land van oorsprong. Bij Nederlandse auto’s staat dit links op de plaat, in het blauwe vakje onder het teken van de Europese Unie. Iedere kentekenplaat heeft een unieke code om vervalsing tegen te gaan. Bij eventueel verlies of diefstal van een kentekenplaat krijgt het vervangende exemplaar een cijfer in de combinatie, om aan te geven dat het een duplicaat betreft.

Ook zit het soort voertuig in de informatie uit een kenteken. Brommers en scooters hebben bijvoorbeeld een D of een F, terwijl aanhangers en opleggers respectievelijk een W en een O krijgen toegewezen. De V en B zie je op lichte en zware bedrijfsauto’s; een M geeft een motorfiets aan. Speciale letters voor personenauto’s zijn er ook: zo betekent AA dat het om een auto van het koninklijk huis gaat en is een C voor diplomaten gereserveerd.

Welke extra informatie kan ik krijgen uit een kentekencheck?

Ben je op zoek naar informatie uit een kentekenen en wil je de harde details van een auto of ander voertuig te weten komen, dan kun je een kentekencheck doen. Dit kan bij AutoWeek. Voer simpelweg het kenteken in van de auto waarvan je de informatie wilt weten. Het antwoord zie je dan direct op basis van openbare bronnen.

Een van de meest gezochte gegevens bij een kentekencheck is het exacte bouwjaar van een auto. Dit is belangrijk bij de aanschaf van een tweedehandsauto. Maar behalve de exacte leeftijd kun je langs deze weg ook informatie vinden over de specifieke uitvoering of motorisering van de auto. Bovendien kun je bij een kentekencheck ook informatie vinden over de registratie van de auto: wanneer deze voor het eerst in Nederland is geregistreerd en/of toegelaten, maar ook hoeveel eigenaren deze heeft gehad. Apk-data staan er eveneens bij.

CarBase

Een kentekencheck bij AutoWeek geeft meer specificaties van de betreffende auto. Denk hierbij aan het type motor, de versnellingsbak, het vermogen, de topsnelheid en het brandstofverbruik. Ook minder toegankelijke info als het geluidsniveau, de bandenmaten en zelfs de locatie van het chassisnummer vind je hier terug. Deze aanvullende informatie komt regelrecht uit de CarBase van AutoWeek.

Helemaal handig aan de kentekencheck bij AutoWeek is dat je tevens kunt doorklikken naar het type auto waarnaar je kijkt. Op deze manier krijg je bijvoorbeeld nog extra te zien wat de nieuwwaarde van de auto destijds was, of er terugroepacties voor zijn geweest en hoe goed deze scoorde in de botsproeven. Wie wil er nu niet in een veilige wagen rijden?

Voor 3,95 euro nog veel meer informatie

Als je bij een gewone kentekencheck al verrast bent door de hoeveelheid informatie; in het uitgebreide kentekenrapport van AutoWeek staan nog veel meer zaken. Hierin wordt op gedetailleerde wijze de geschiedenis en informatie over de auto in kwestie behandeld. Voor 3,95 euro krijg je toegang tot een uitvoerig rapport.

Het kentekenrapport van AutoWeek geeft je om te beginnen een handige checklist voor de auto. Hierin worden in een oogopslag de belangrijkste aandachtspunten in beeld gebracht: de RDW-status van de auto, een controle van de tellerstand, de duur van de lopende apk en andere zaken passeren de revue.

Apk-geschiedenis uitpluizen

Bovendien kun je de gehele apk-geschiedenis van de auto uitpluizen. Dit betekent dat je naast het aantal keuringen dat de auto heeft meegemaakt, ook kunt zien waarop deze in het verleden eventueel is afgekeurd. Tevens worden de prijzen van vervangende onderdelen en op welke termijn deze nagekeken moeten worden op een rijtje gezet. Maandelijkse kosten komen eveneens voorbij. Heb je interesse in een bepaald exemplaar, dan geeft het kentekenrapport je dus een helder beeld van wat je koopt. Zo kom je niet snel voor verrassingen te staan.

Belangrijk voor de beeldvorming is ten slotte het overzicht van eigenaren van de auto. Hier krijg je namelijk niet alleen te zien hoeveel eigenaren een auto heeft gehad, ook het soort eigenaren wordt geïllustreerd. Daarbij krijg je te zien hoe lang zij de auto in bezit hebben gehad en om wat voor soort verkoop het iedere keer ging. Al met al zorgt dit voor een zeer compleet plaatje over de auto die je onderzoekt.

Kun je nog meer informatie halen uit een kenteken?

Je kunt met je kenteken nog meer informatie over je auto te weten komen, of over een auto die je wilt kopen. Zo kun je op basis van je kenteken en enkele extra gegevens ook te weten komen hoeveel je betaalt voor de verzekering van je auto. Je kunt dat gemakkelijk opvragen door jouw kenteken in te geven op de website van een verzekeraar of een vergelijkingswebsite.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: