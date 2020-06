Deze Lamborghini kan binnenkort aan je muur hangen

VRAAG & ANTWOORD ‘Tip voor bromfiet­sers: stel op de TomTom een lagere snelheid in’

20 juni ,,Onlangs vroeg een lezer of er ook navigatie bestaat voor bromfietsen. Wij rijden al heel lang bromfiets en gebruiken een gewone TomTom, ook in het buitenland. Je kunt hem eenvoudig instellen op rijsnelheid, dus wij stellen hem in op 45 km/uur. We komen daardoor nooit op een snelweg terecht en ook niet op een fietspad”, meldt lezer Cobi van de Beek.