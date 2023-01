Deze mythes over autoverzekeringen kunnen je veel geld kosten

Je hebt even tijd om je nieuwe auto te verzekeren

Je hebt een auto gekocht, de dealer duwt de sleutel in je hand, vervolgens rijd je naar huis om in het weekend even rustig te shoppen voor een autoverzekering? Fout. Zodra de koop rond is en de dealer de auto op jouw naam heeft gezet, ben jij ervoor verantwoordelijk. Zelfs voor het ritje naar huis moet je al verzekerd zijn. Rijden zonder verzekering kan boetes van 380 tot 650 euro opleveren.



Een autoverzekering kun je snel online afsluiten: je hebt alleen je kenteken, rekeningnummer en de meldcode van de verkoper nodig.

,,Vraag voordat je gaat rijden altijd om een bevestiging dat je autoverzekering rond is,” adviseert Menno Dijcks, auto-expert bij vergelijkingssite Independer. ,,Als je aan de regels van de autoverzekeraar voldoet, is dit meestal geen probleem. Krijg je eerst een voorlopige dekking en heb je de aanvraag naar waarheid ingevuld? Dan is je auto ook verzekerd.” Vaak heb je daarna twee weken om je beter te oriënteren. Kom je een aantrekkelijker verzekering tegen, dan kun je in die tijd vrijblijvend overstappen.



Schadevrije jaren zijn de jaren waarin je geen schade rijdt, toch?

Je hebt zeven jaren met je partner één auto gedeeld, die op haar naam staat. Nooit ook maar een paaltje geraakt. Nu is het tijd voor een eigen auto. Die zeven jaren zonder schade kun je mooi meenemen voor een lekkere korting op je nieuwe autoverzekering, toch?



Nee. Schadevrije jaren tellen alleen als je in een auto rijdt die op jouw naam staat. Je begint met je eigen auto dus onderaan de bonus/malus ladder, met nul schadevrije jaren. Er zijn verzekeraars die een zogenoemde tweede autoregeling aanbieden waarbij je dezelfde no-claim korting kan krijgen als je partner.

Allrisk is altijd de beste keus

Zorgeloos achter het stuur met een allriskverzekering? Uiteraard, schades zijn gedekt zelfs als je ze zelf veroorzaakt. Maar daar zijn de premies ook naar. Auto-expert Dijcks van Independer raadt een allrisk doorgaans alleen voor auto’s van vijf jaar en jonger aan. ,,Die hebben nog een hoge dagwaarde.” Een verzekeraar gebruikt de dagwaarde om te bepalen hoeveel wordt uitgekeerd als de auto wordt gestolen of total loss raakt. Oudere auto’s verliezen snel aan waarde, waardoor een WA+ vaak een betere keus is. Voor auto’s van tien jaar en ouder is de verplichte basis WA-dekking meestal genoeg. Je kunt op een vergelijkingssite kijken wat voor jou de beste optie is.



Als ik de auto van mijn kind verzeker, is dat altijd gunstiger

Het lijkt handig om de eerste auto van je kind op jouw naam te zetten, zodat je dankzij je schadevrije jaren ook voor deze wagen profiteert van korting op de premie voor de autoverzekering. Helaas. De polis moet op de naam staan van de persoon die de auto het vaakst gebruikt. Het is dus even doorbijten met de premie voor je kind, maar die bouwt daardoor wel zelf schadevrije jaren op, wat uiteraard op termijn voordeel oplevert.



Dien altijd een claim in bij schade

Nee. Het is vaak gunstiger om zelf te betalen voor de reparatie van een simpel krasje of deukje. Shop bij verschillende schadeherstelbedrijven en beslis of de kosten opwegen tegen het verlies aan schadevrije jaren als je wel een claim indient bij je verzekeraar. ,,Als je een schade claimt, val je vijf schadevrije jaren terug op de bonus-malusladder’’, zegt Independer auto-expert Menno Dijcks. ,,Dan kost het je weer vijf jaar schadevrij rijden om uit te komen bij de premiekorting die je voor de schade had. Maak voor jezelf dus een slimme rekensom.’’



De premie voor mijn tweede auto is even hoog als voor mijn eerste

De meeste verzekeraars bieden een speciale regeling aan voor het verzekeren van een tweede auto. Bij sommige tellen alle schadevrije jaren van je eerste wagen mee bij de tweede. Andere laten daar slechts een deel van meetellen, wat nog steeds een aardige korting kan opleveren. Een derde optie is dat de verzekeraar korting biedt op basis van de dekking die je kiest.



Zonder inzittendenverzekering draai ik altijd op voor het letsel dat mijn passagiers oplopen

Wanneer je in een aanrijding belandt en jouw passagiers gewond raken, of hun spullen beschadigd, kunnen ze de kosten verhalen op jouw WA-verzekering. Als bestuurder kun je je medische kosten claimen bij je zorgverzekeraar. Daar is de inzittendenverzekering dus niet per se voor nodig. Toch kan een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) als aanvulling op je autoverzekering uitkomst bieden. ,,De dekking van een SVI komt bovenop die van de zorgverzekeraar”, zegt Menno Dijcks van Independer. ,,Je ontvangt dus een extra vergoeding in geval van letsel of schade aan eigendommen, ook als de aanrijding jouw eigen schuld is.”



Als je een tijd niet rijdt, dan mag je jouw autoverzekering stopzetten

Een halfjaar op wereldreis? Ja, je kunt besparen op de autoverzekering door ‘m stil te zetten voor de tijd dat je weg bent. Maar: alleen als je ook je kenteken schorst bij de RDW. Daarmee vervalt de plicht om de auto te verzekeren en APK te keuren. Uiteraard betekent dat ook dat de auto de weg niet op mag. De schadevrije jaren blijven bij een schorsing drie jaar geldig.



De verzekering stopt automatisch als je je auto verkoopt

Helaas, je moet hier zelf achteraan. Bij de meeste verzekeraars zit je niet meer aan jaarcontracten vast en kun je dagelijks opzeggen. ,,Zodra de nieuwe eigenaar de auto op naam zet, krijgt deze een vrijwaringsbewijs,” zegt Menno Dijcks van Independer. ,,Dit bewijs moet de koper vervolgens aan jou geven. Daarmee zet je de autoverzekering stop, vanaf de datum die op het vrijwaringsbewijs staat. Dat kan ook met terugwerkende kracht.”



De verzekering van mijn vorige auto is ook de beste keus voor mijn nieuwe

De hoogte van de premie hangt af van vele factoren: het automerk, bouwjaar, leeftijd en woonplaats van de bestuurder, enzovoort. Een verzekeraar die scherp geprijsde polissen aanbiedt voor Volkswagens, kan een van de duurste zijn in het verzekeren van BMW’s. Andersom werkt dat ook zo. Daarom is het altijd goed ook te shoppen voor een scherpe verzekering, als je een nieuwe auto koopt. Ook voor jouw eigen auto is het verstandig om ieder jaar even goed te kijken of je nog wel het beste en goedkoopste bent verzekerd.



