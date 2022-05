Deze nieuwe Mazda CX-60 is een lel van een SUV (en een steengoede caravantrekker)

Wat zullen de buren denken, als je in deze tijd een lel van een SUV met een 2,5-liter motor koopt? Als het aan Mazda ligt, krijg je een opgestoken duim. De nieuwe CX-60 mag dan groot en zwaar zijn, de allereerste plug-in hybride van het merk is wél lekker zuinig en stuurt erg fijn.

Mazda is een eigenwijze autofabrikant. Het Japanse concern volgt trends niet klakkeloos, maar bekijkt de ontwikkelingen in de autowereld en geeft er vervolgens een geheel eigen draai aan. Neem nou de motoren. De concurrentie is massaal overgestapt op ‘downsizing’: relatief grote, dorstige motoren werden vervangen door blokken met minder cilinders (voor een laag verbruik) en een turbo (voor extra kracht). Daar wil Mazda niets van weten. Het merk vertrouwt op ‘ouderwetse’ viercilinders.

Om het verbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, hanteren de eigenzinnige Japanners technische methoden die je niet bij andere fabrikanten tegenkomt. Die maatregelen onder het SkyActiv-label werken niet alleen in theorie, maar blijken ook in de praktijk de zuinige belofte redelijk waar te maken.

Volledig scherm © Mazda

Lel van een auto

Met de nieuwe CX-60 haakt Mazda echter juist aan bij twee belangrijke trends in autoland. Terwijl sommige kopers steeds vaker voor ‘compact en zuinig’ kiezen, zijn modellen in het grote SUV-segment in opkomst. Daar is geld te verdienen voor autofabrikanten, dus komt ook Mazda nu met een lel van een SUV, die een lengte heeft van 4,75 meter en een gewicht van dik 2000 kilo. De tweede trend is dat dit soort modellen veelal zijn voorzien van een semi-elektrische aandrijflijn: dus is de CX-60 de eerste plug-in hybride van Mazda. De auto wordt in de basis aangedreven door een flinke 2,5-liter viercilinder motor. Tel daar de krachtige elektromotor en een oplaadbaar accupakket bij op en je beschikt over een vermogen van maar liefst 327 pk. Een tempo van 100 km/h is in 5,8 seconden bereikt.

Ook al is Mazda rijkelijk laat met de introductie van een plug-in hybride, de Japanners hebben wel goed begrepen waaraan een grote, zware stekker-SUV aan moet voldoen. Met een accu van 17,8 kilowattuur kun je volgens Mazda een volledig elektrische afstand van ruim 60 kilometer afleggen. Volgens de folder goed voor een gemiddeld verbruik van slechts anderhalve liter benzine op 100 km (1 op 66,7). Met een CO2-uitstoot van 33 gram per kilometer, kom je met deze ruim 2000 kilo zware CX-60 in aanmerking voor het halftarief voor de wegenbelasting.

Volledig scherm © Mazda

Zescilinder

Hoewel Mazda (vanwege de steeds strengere uitstootregels) niet anders kon dan de CX-60 als plug-in hybride aan te bieden, maakt het merk op motorisch gebied ook nu enkele eigenaardige keuzes. Zo wordt de nieuwe CX-60 eind 2023 leverbaar met een geheel nieuw ontwikkelde drieliter (!) zescilinder (!) benzinemotor. Nóg groter en krachtiger dus, terwijl het merk toch echt naar volledig CO2-neutrale productie streeft. Nadere specificaties van de zescilinder zijn nog niet bekend, maar Mazda put uit zijn eigen brandstof besparende trukendoos.

Minstens zo opmerkelijk is de keuze van Mazda om de CX-60 ook te gaan leveren met een nieuwe turbodiesel, net als de benzinemotor met zes cilinders, maar met een nóg grotere inhoud van 3,3 liter. Deze uitvoering is bestemd voor markten waar grote SUV’s met een dieselmotor nog relevant zijn. Zo’n markt is Nederland niet meer; de kans dat de dieselende CX-60 hier leverbaar wordt, is zeer gering.

Volledig scherm © Mazda

Achterwielaandrijving

Nog meer typische technische oplossingen: waar de meeste concurrenten hun aandrijving op de voorwielen hebben, is de CX-60 in de basis een auto met achterwielaandrijving. De plug-in hybride wordt standaard met aandrijving op alle vier de wielen geleverd. Nieuw is de in eigen huis ontwikkelde achttraps automaat, die eveneens bij de prijs van de plug-in is inbegrepen.

En zo zitten er nog allerlei andere leuke, interessante, nuttige en soms merkwaardige snufjes in de CX-60. Het nut van de automatische stoelverstelling op basis van je lengte ontgaat ons volledig, maar de slimme gezichtsherkenning zorgt er op zijn beurt voor dat je meteen in de door jouw ingestelde en opgeslagen zithouding wordt gezet. Het multimediasysteem is met zijn grote druk-/draaiknop op de hoge middentunnel het schoolvoorbeeld van bedieningsgemak, terwijl het nieuwe TFT-LCD instrumentarium haarscherp en heel duidelijk afleesbaar is.

Volledig scherm Mazda CX-60 mei 2022 © Mazda

Trekauto

De CX-60 biedt veel reiscomfort, alhoewel hij ook heel scherp reageert op de besturing en in bochten nauwelijks overhelt. Je voelt wel dat het onderstel is afgestemd op zware vrachten. In de kofferbak past 570 liter bagage, er mag meer dan 600 kilo aan mens en materiaal vervoerd worden en de CX-60 heeft – zeker voor een plug-in hybride – een enorm trekgewicht van 2500 kilo. Dat maakt de auto meteen reuze aantrekkelijk voor caravanbezitters, een groep die Mazda met de kleinere CX-5 ook al bovengemiddeld goed bedient.

De nieuwe Mazda CX-60 wordt nog deze zomer bij de Nederlandse dealers verwacht. Prijzen beginnen bij 51.690 euro.

AutoWeek ging ook op pad met deze nieuwe Mazda. Klik hier voor de video.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda