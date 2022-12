Deze nieuwe Toyota's komen eraan: opvolger C-HR en elektrische SUV

Toyota heeft, in tegenstelling tot heel veel andere autofabrikanten, niet de doelstelling om binnen afzienbare tijd volledig op puur elektrische aandrijving over te stappen. Het Japanse merk blijft voorlopig trouw aan hybride-techniek, waarbij een benzinemotor wordt gecombineerd met een elektromotor. Want, zo luidt het argument, een elektrische auto is op dit moment nog lang niet voor iedere autokoper de juiste oplossing. En ook niet voor de wereld: door verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden – hybride, plug-in hybride, elektrisch maar ook waterstof – is onze planeet volgens Toyota op dit moment veel beter geholpen.

Van een elektrisch offensief is echter wel degelijk sprake. In 2026 wil Toyota zes elektrische modellen in Europa kunnen aanbieden, waarbij de modelaanduiding begint met de letters ‘bZ’ – Beyond Zero. De nieuwe Toyota bZ4X staat inmiddels bij de dealer, binnenkort krijgt deze elektrische SUV gezelschap van een volledig op stroom rijdende compacte crossover. Daarvan heeft Toyota vandaag het studiemodel onthuld. Een auto met een opvallende vormgeving, waarbij de zogenaamde ‘Hammerhead’-neus het nieuwe herkenbare familiegezicht van het Japanse merk toont. De nieuwe Prius heeft een soortgelijke neuspartij, waarbij de LED-koplampen en dagrijverlichting als het waren om het frontpaneel gebogen zijn.

Volledig scherm bZ Compact SUV © Toyota

De nieuwe Toyota bZ Compact SUV Concept laat in (heel) grote lijnen alvast zien hoe de toekomstige elektrische crossover eruit gaat zien. Met zijn lengte van 4,54 meter valt het nieuwe model binnen het C-SUV segment, waarin momenteel ook de Toyota Corolla Cross en C-HR opereren. De elektrisch aangedreven bZ Compact SUV Concept staat hoog op de wielen en heeft een schuin aflopende daklijn, zoals tegenwoordig zoveel coupévarianten van SUV’s vertonen.

Volledig scherm De bZ Compact SUV krijgt een futristische interieur. © Toyota

De bZ Compact SUV krijgt een futuristisch interieur

In tegenstelling tot het uiterlijk van het studiemodel, lijkt het ontwerp van het interieur ver weg te staan van de realiteit. De zachte lichtgrijze bekleding moet het duurzame karakter van de auto onderstrepen, de sterk gebogen displays voorzien de inzittenden van informatie. Het rechthoekige stuurtje doet denken aan een high-end gameconsole. Maar verder is het interieur uiterst sober van vorm en aankleding.

Met deze variant op het ‘Yoke’-stuur uit de bZ4X en de nieuwe, eveneens elektrisch aangedreven Lexus RZ lijkt Toyota aan te willen geven, dat de productieversie van de bZ Compact SUV Concept leverbaar wordt met ‘steer by wire’. Daarbij is de besturing geheel elektronisch geregeld, zonder directe mechanische verbinding tussen stuurwiel en voorwielen. Informatie over de batterijen die in de bodem van de uiteindelijke productieauto zijn geïntegreerd, laat Toyota nog niets los. Naar de laadsnelheid en de actieradius is het daarom nog slechts gissen.

Volledig scherm bZ Compact SUV © Toyota

Opmaat naar nieuwe Toyota C-HR

Gelijktijdig met de bZ Compact SUV Concept, toont Toyota de C-HR Prologue. Dit studiemodel is een voorproefje van de tweede generatie van de C-HR, die naar verwachting in de loop van 2023 wordt onthuld. Het huidige model is inmiddels ruim zes jaar in productie, en heeft Toyota beslist geen windeieren gelegd. In Nederland staat de teller inmiddels op ruim 20.000 exemplaren, vooral in de eerste verkoopjaren profiteerden kopers van de fiscale voordelen op auto’s met een lage CO2-uitstoot.

Bij het nieuwe model gaan de emissies nog verder omlaag. Het huidige model is nog een hybride waarbij de batterijen door de benzinemotor en met remenergie worden opgeladen, de opvolger krijgt een groter accupakket met de mogelijkheid tot stekkeren. Specificaties van de aandrijflijn zijn nog niet bekend; mogelijk gaat de nieuwe C-HR zijn techniek delen met de nieuwe Toyota Prius. Die krijgt een elektrische actieradius van ongeveer 75 kilometer. Toyota benadrukt dat het accupakket van de nieuwe C-HR in Europa zal worden gebouwd.

Volledig scherm Conceptmodel nieuwe C-HR (Prologue). © Toyota

Met dank aan Peugeot

De nieuwe Toyota C-HR Prologue borduurt voort op de designkoers die met het huidige model werd ingeslagen. De tweekleurige lak die we voor het eerst zagen bij de nieuwe Toyota Aygo X krijgt er op de C-HR Prologue zelfs nog een kleurtje bij. Het is echter afwachten of de oranje elementen van het studiemodel ook daadwerkelijk het productiestadium halen, maar het ziet er in elk geval geslaagd uit.

Een interieur heeft de C-HR Prologue nog niet. Als we door de donker getinte ruiten kijken, zien we enkel het silhouet van de stoelen en het stuur. Mogelijk kiest Toyota bij de productieversie van de C-HR voor dezelfde stijl als in de nieuwe Toyota Prius, met een digitaal instrumentenpaneel dat boven het kleine stuur is geplaatst. Een idee dat al jaren door Peugeot wordt toegepast en door het Franse merk i-Cockpit is genoemd.

Volledig scherm Conceptmodel nieuwe C-HR (Prologue). © Toyota

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.