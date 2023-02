Deze super-BMW kost bijna een miljoen, maar de bak gaat slechts 50.000 kilometer mee

De prijs exclusief belastingen bedraagt ongeveer 750.000 euro, en daarvoor krijg je een auto die is gebaseerd op de BMW M4 CSL. De nieuwkomer heeft zelfs een identieke motor en titanium uitlaat, alleen is het vermogen wat opgeschroefd. De 3.0 zescilinder lijnmotor is namelijk 560 pk sterk en heeft een trekkracht van 550 Newtonmeter. Toch is dat best een forse meerprijs ten opzichte van de M4 CSL, die in Nederland 215.243 euro kost.

Twee stoelen en alleen in het wit

Ook al omdat het vermogen en de trekkracht net wat te veel zijn voor de handgeschakelde versnellingsbak en dus moet deze iedere 50.000 kilometer vervangen worden. Een grap die meer dan 10.000 euro per keer kost. Ook heeft dit model slechts twee stoelen. Daar staat dan weer tegenover dat de deuren en veel andere carrosseriedelen nooit zullen roesten, want die zijn gemaakt van met koolstof versterkt plastic. Je moet wel van wit houden, want de auto is alleen leverbaar in de kleur Alpine White.

BMW 3.0 SCL.

Hommage aan 3.0 CSL uit 1974

De sportcoupé is vooral een rijdende hommage aan de 3.0 CSL-racewagen uit het verleden: een superlichte BMW met een beul van een motor uit 1974. CSL staat voor competition, sports en lightweight. Met de nieuwe editie viert BMW het 50-jarige jubileum van BMW's M-afdeling, die al sinds 1972 opgevoerde uitvoeringen van straatauto's aan een groot publiek weet te verkopen.

10.000 euro voor een zijpaneel

De hoge verkoopprijs komt doordat het maken van de carrosseriedelen zeer arbeidsintensief is. Het duurt volgens het Duitse Bild ongeveer een week om een ​​zijpaneel of motorkap te maken. Dat verklaart waarom zo'n onderdeel meer dan 10.000 euro kost. In de fabriek werken dertig medewerkers aan de in totaal vijftig auto's, die allemaal al binnen Europa een nieuwe eigenaar hebben gevonden.

BMW 3.0 SCL.

Miljoen euro

De nettoprijs van de BMW 3.0 CSL komt naar verluidt op ongeveer 750.000 euro te liggen. Inclusief BPM en BTW gaat dat in Nederland al snel richting een miljoen euro. Vanwege de exclusiviteit van de auto is de kans groot dat weinig exemplaren ooit een nieuwe versnellingsbak zullen krijgen. Vrijwel alle auto's zullen verdwijnen in een verzameling en de kans is daarmee nagenoeg nihil dat je er ooit een op de openbare weg zult tegenkomen.