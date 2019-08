Deze Tesla heeft al honderden miljoenen kilometers afgelegd en gaat nog steeds als een raket

De rode Tesla, de persoonlijke auto van Elon Musk destijds, reist volgens de website whereisroadster.com momenteel met een snelheid van 120.000 kilometer per uur. En als de accu's het nog doen, heeft Starman (de pop achter het stuur van de Roadster) inmiddels bijna 152.000 keer naar het nummer geluisterd. De Roadster passeert de aarde opnieuw ergens in november volgend jaar op een afstand van ruim 50 miljoen kilometer. Je kunt dan maar beter even zwaaien, want het duurt daarna tot 2047 voordat ‘ie weer in de buurt van onze planeet is.



De Heavy-raket is de opgevoerde variant van de Falcon 9, die de afgelopen jaren is gebruikt om het internationale ruimtestation ISS te bevoorraden. En daar blijft het niet bij. Musk en zijn mensen werken namelijk al aan een nog grotere opvolger: de Big Fucking Rocket (BFR). Deze moet uiteindelijk mensen naar Mars brengen. Elke raket zou honderd passagiers plus vracht moeten vervoeren voor een tarief van ongeveer 200.000 dollar per persoon, zei hij in 2016.