Deze trajectcontroles en flitspalen haalden vorig jaar het meeste geld aan boetes binnen

Vorig jaar werden bijna 6,7 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven in ons land, zo blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De meest actieve trajectcontrole stond op de A2 en de meest lucratieve flitspaal in Gouda.

De meeste snelheidsovertredingen worden begaan in de gemeente Stichtse Vecht, gevolgd door Rotterdam, Haarlemmermeer, Utrecht en Amsterdam. Deze vijf gemeenten samen waren vorig jaar zelfs goed voor een kwart van alle Nederlandse snelheidsbekeuringen. In totaal werden er ruim 80.000 boetes uitgeschreven voor mensen die meer dan 30 kilometer per uur te hard reden.

Meeste snelheidsboetes op de A2

Dat de gemeente Stichtse Vecht bovenaan staat met 511.630 boetes, is niet zo vreemd. Dat komt vooral doordat de trajectcontrole op de A2 - de snelweg die dwars door de gemeente loopt - veel voertuigen registreerde die de maximale snelheid van 100 km/u overschreden. Ook in Rotterdam (376.632), Haarlemmermeer (327.632), Utrecht (318.020) en Amsterdam (220.028) kregen veel verkeersdeelnemers afgelopen jaar een prent voor te hard rijden. Het gaat daarbij om boetes voor auto’s, motoren, bromfietsen en vrachtauto’s.

De gemiddelde snelheidsoverschrijding van de bekeuringen in 2021 was 8 km/u, al verschilt dit provinciaal sterk. Zo wordt in Flevoland over het algemeen het hardst gereden. Van alle boetes waarin de exacte snelheid is aangegeven, is de gemiddelde Flevolandse snelheidsoverschrijding zelfs 9,7 km/u. Ook in Drenthe (9,1 km/u) en in Groningen (9,1 km/u) zijn de overtredingen gemiddeld gezien forser.

,,Als je een ongeval veroorzaakt zal de tegenpartij schadeloos worden gesteld", aldus Independer auto-expert Menno Dijcks. ,,Ook als je te hard rijdt. Maar bij ‘roekeloos’ gedrag, gedrag waarbij je een groot risico op schade voor lief neemt, kan de verzekeraar de schade op jou verhalen. Bijvoorbeeld bij rijden onder invloed of veel te hard rijden. Daar is geen harde grens voor, maar dat zal van geval tot geval worden beoordeeld.”

In Koggenland grootste snelheidsduivels

Op lokaal niveau zijn de verschillen groter. Van alle gemeenten met gemiddeld minstens één bekeuring per dag, rijden in Koggenland de meest extreme hardrijders. In deze Noord-Hollandse gemeente rijden beboete verkeersdeelnemers zelfs gemiddeld ruim 20 km/u te hard. In heel Nederland werden in totaal 80.000 boetes uitgeschreven voor mensen die meer dan 30 kilometer per uur te hard reden.

Auto-expert Menno Dijcks: ,,Een strafbeschikking vanwege te hard rijden kan grote invloed hebben op je autoverzekering. Je krijgt een strafbeschikking als je binnen en buiten de bebouwde kom meer dan 30 kilometer per uur te hard rijdt. Op de snelwegen ligt dat op 40 kilometer per uur. Dat moet je de volgende acht jaar melden bij het aanvragen van een andere verzekering.”

‘Forse snelheidsovertreding heeft meer consequenties dan alleen de boete’

Volgens Dijcks heeft een forse snelheidsovertreding meer consequenties dan een boete. ,,Als je bijvoorbeeld een andere auto koopt of wilt overstappen naar een goedkopere verzekering kunnen verzekeraars je weigeren omdat je een ‘groter moreel risico’ vormt voor de verzekeraar. Je kunt je dus minder gemakkelijk verzekeren in de toekomst.” Vorig jaar waren er zo’n 48.000 mensen die een strafbeschikking kregen voor te hard rijden.

Top 5 van gemeenten met de hoogste gemiddelde snelheidsoverschrijdingen:

Koggenland, Noord-Holland (gemiddeld 22,7 km/u te hard)

Waadhoeke, Friesland (gemiddeld 13,5 km/u te hard)

De Wolden, Drenthe (gemiddeld 13,1 km/u te hard)

Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland (gemiddeld 13 km/u te hard)

Heerde, Gelderland (gemiddeld 11,5 km/u te hard)



