Dit betekenen de mysterieuze oranje pijlen langs de Duitse Autobahn

Wekenlange testen in Dordrecht voor Haring­vliet­brug: ‘Zo kunnen we een langere afsluiting voorkomen’

De renovatie van de Haringvlietbrug gaat voor overlast in de hele regio zorgen. Dat die afsluiting van acht weken in juni en juli niet nog langer duurt, is te danken aan de intensieve testperiode van de nieuwe technische installaties in een fabriekshal in Dordrecht. ,,Zo is de kans heel groot dat het straks werkt.’’