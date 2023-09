Dit controversiële automodel staat voor het eerst bovenaan de verkooplijsten in Europa

SUV’s namen in het eerste halfjaar van 2023 meer dan de helft van de registraties in Europa voor hun rekening. De opmars werd dit jaar vooral ingezet door de Tesla Model Y en de Volkswagen T-Roc.

De snelheid waarmee SUV's opstomen in de verkooplijsten is indrukwekkend. Op dit moment is 51 procent van de nieuw verkochte auto’s een SUV. In het eerste halfjaar van 2022 was het aandeel SUV‘s in de nieuwverkopen nog 'slechts’ 48 procent. Dat meldt Automotive News Europe op basis van cijfers van Dataforce.

Tesla Model Y

Het marktaandeel van de SUV en cross-over groeide met 23 procent, tegen 17 procent voor de automarkt als geheel. Daarbij moet worden aangetekend dat de grootste stijger in het geheel de Tesla Model Y was. Deze puur elektrische auto was in het eerste kwartaal tevens de bestverkochte auto ter wereld, maar je kunt je afvragen in hoeverre dit een SUV is.

De Tesla Model Y kreeg in het afgelopen half jaar 138.000 maal een nieuwe eigenaar. De Volkswagen T-Roc eindigt op de tweede plek met 104.465 registraties, gevolgd door de Toyota Yaris Cross (96.849 verkochte exemplaren). De top 10 wordt verder vervolmaakt door de VW Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur, en de Ford Puma.

Geen grote SUV's met dorstige motoren

De meest verkochte auto's zijn dus vooral kleine SUV's met relatief kleine en zuinige motoren. In de eerste helft van 2023 werden er in deze categorie SUV’s 1,13 miljoen exemplaren verkocht. Ook in de op één na grootste categorie vinden we niet-typische SUV's, due geen reusachtige afmetingen en dorstige motoren, want dat is de categorie van de ‘compact SUV’s’ met in totaal 999.000 verkochte exemplaren.

SUV ligt onder vuur

De populariteit van SUV's is opvallend. Door critici worden ze vaak beschouwd als asociale auto's die er door hun extra gewicht en hoogte voor zorgen dat de slachtoffers meestal in andere auto’s vallen. Ze zijn bovendien in veel steden niet welkom vanwege hun omvang en gewicht en omdat ze extra gevaarlijk zijn voor zwakke weggebruikers. Ook zijn ze het favoriete slachtoffer van een milieubeweging als Tyre Extinguishers, die regelmatig de banden van SUV's laat leeglopen. Zij zien de SUV vooral als een ramp voor het klimaat door hun brandstof slurpende motoren.