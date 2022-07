Dit gereedschap moet je in de auto altijd bij je hebben

Een van de bekendste pechgevallen is de lekke band. Om dat probleem zelf te verhelpen heb je niet alleen een reservewiel nodig, maar ook een krik en een kruissleutel. Anders is het onmogelijk het wiel zelf te vervangen. Een schroevendraaier is ook handig. ,,Steeds meer auto’s hebben in plaats van een reservewiel een reparatieset (compressor met vulmiddel, red.) aan boord’’, zegt Erik Jan de Jong van de ANWB. ,,Dat bespaart gewicht en ruimte, maar daarmee is een lekke band niet altijd op te lossen.’’