Dit is de boete als je zelf een bord ophangt in een straat met wegpiraten

Het ophangen van zelfgemaakte borden met de maximumsnelheid, of het op de weg schilderen van waarschuwingen voor het verkeer is verboden. De boete is hoger dan die van menig snelheidsovertreding.

‘Pas op, spelende kinderen!’ en ‘15 is genoeg!’ stond er op de borden die vijf weken geleden in de Utrechtse Rivierenwijk verschenen. ,,Die zijn met respect voor mens en natuur geplaatst’’, verklaarde bewoner Geert Kraus tegenover het Utrechts Nieuwsblad. ,,Er zijn geen spijkers in bomen gelagen en het is gedaan met toestemming van bewoners. Op straat is ‘15’ geschilderd. Met krijtverf, dus het verdwijnt vanzelf weer.’’

Hardrijders door smalle straatjes

De borden kwamen er omdat de bewoners van de Rivierenwijk de vele hardrijders die door hun smalle straatjes scheuren spuugzat waren. De buurtbewoners werden bij de gemeente naar eigen zeggen van het kastje naar de muur werden gestuurd en ze kregen van snelheidsovertreders af en toe de meest vreselijke ziektes naar het hoofd geslingerd kregen toen ze hen aanspraken op hun gedrag.

150 euro exclusief administratiekosten

De borden hadden effect, totdat handhavers van de gemeente Utrecht langskwamen. Twee bewoners kregen een boete van 150 euro. Daar komt nog 9 euro aan administratiekosten bij. ,,Wil je toch een gekocht verkeersbord op de openbare weg plaatsen, dan moet je eerst toestemming vragen van de wegbeheerder’’, zegt Wim Hammer van verkeersbordenproducent Visser in Assen. ,,Dat is in veel gevallen de gemeente of de provincie. Het mag in geen geval gaan om een zelfgemaakt verkeersbord.”

Eigen terrein

De officiële wettekst van Artikel 2 BABW luidt: ‘Het is verboden voorwerpen, inrichtingen of borden, van welke aard ook, die het verkeer in verwarring zouden kunnen brengen op, langs of boven de wegen aan te brengen, te doen aanbrengen, of aangebracht te houden’. Op je eigen terrein mag je volgens Hammer wel een zelf ontworpen verkeersbord of aangeschaft verkeersbord plaatsen. ,,Daarbij moet je echter wel zorgen dat er geen verwarring kan ontstaan met de op de openbare weg geldende verkeersregels.”

