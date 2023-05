Dit is de maximale snelheid voor je camper in Europa

Dodehoekstickers

Het kan echter ook zijn dat je een camper hebt die zwaarder is dan 3,5 ton maar die in Nederland niet als vrachtwagen wordt gezien. Dan staat er op het kentekenbewijs ‘Personenauto’. In dat geval gelden in Nederland de maximumsnelheden voor personenauto’s. In het buitenland is er echter geen uniformiteit over, ook niet binnen de EU . Houd je dus in principe aan de regels voor de gewichtsklasse waarin je camper valt. In Frankrijk moet je jouw camper van meer dan 3,5 ton bijvoorbeeld voorzien van drie dodehoekstickers, ‘Angles Morts’, zodat fietsers en voetgangers weten wanneer jij als bestuurder hen niet kan zien.