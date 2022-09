Dit is waarom die mysterieuze ronde gaten in het asfalt zitten

Als automobilist of fietser ben je ze vast wel eens tegengekomen: een soort boorgaten die later weer opgevuld lijken. Het zijn geen kuilen die gevuld zijn, of sensoren in het wegdek. Maar wat dan wel? Het blijkt te gaan om boorgaten waarmee monsters van het asfalt genomen kunnen worden.

Externe bedrijven

,,Er zijn eigenlijk drie redenen waarom we zo'n boorgat maken", zegt Raymond van de Stadt, directeur asfaltbedrijf van wegenbouwer KWS. ,,Soms wil bijvoorbeeld een gemeente weten of een weg aan vervanging toe is. Door met een holle boor een monster te nemen van het asfalt en de onderlaag, kunnen we precies zien of de constructiesterkte nog goed genoeg is.”

Teer of geen teer?

Een tweede reden is volgens Van de Stadt om te kijken wat voor soort asfalt gebruikt is. ,,Wanneer het zeker is dat een weg vervangen moet worden, of compleet verwijderd, kunnen we met een boring onderzoeken of er teer in het asfalt is verwerkt. Dat mag sinds 1995 niet meer. Als er geen teer in zit, kunnen we het direct hergebruiken in onze asfaltcentrale. Anders moet het eerst gereinigd worden.”

‘Eindcontrole voor opdrachtgever'

De derde reden voor het maken van een of meerdere boorgaten, is om te kijken of het asfalt goed verdicht is wanneer een nieuwe laag is aangebracht. Zo kunnen we zien of er vaak genoeg met een wals overheen is gereden. Dat kan pas als het asfalt is afgekoeld. Het gaat hierbij dus om een eindcontrole voor de opdrachtgever, die kan zo zien of er is voldaan aan de kwaliteitseisen. De ontstane boorgaten worden vervolgens gevuld met koud gietasfalt.”

