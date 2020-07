Dit land heeft de dodelijkste wegen van heel Europa

In Nederland vallen jaarlijks 31 verkeersdoden per miljoen inwoners. Alleen in Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden vallen minder doden.

Het gemiddelde aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in de EU-landen is 49, waarbij Oost-Europa de slechtste cijfers laat zien. Roemenië bungelt onderaan met maar liefst 99 doden per miljoen inwoners.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese overkoepelende organisatie van autofabrikanten ACEA over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2017. Koploper qua veiligheid is Zweden met ‘slechts’ 25 doden per miljoen inwoners.

25.300 doden

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen twee decennia aanzienlijk gedaald. In 2001 werden in de EU nog 54.900 dodelijke ongevallen geregistreerd. Dat cijfer is meer dan gehalveerd tot ‘slechts’ 25.300 in 2017.

Met gemiddeld 69 verkeersdoden per dag behoren verkeersongelukken nog altijd tot de belangrijkste doodsoorzaken in de Europese Unie. Wel is Europa al met al beter af dan alle andere continenten.

Dit zijn de landen met de veiligste wegen van Europa:

Bron: ACEA