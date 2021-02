Dit moet je doen wanneer je auto niet wegkomt in de sneeuw

Het klinkt tegenstrijdig, maar als je auto vast staat in de sneeuw of in een sneeuwduin, moet je in een aantal gevallen juist je tractiecontrole uitzetten. Veel auto’s hebben een aparte knop hiervoor. Soms heet het ASR, soms TSC en soms TRC. In een aantal auto’s is het echter gecombineerd met het ESP-systeem. Dan heet het bijvoorbeeld DSTC of DTC.

Hoe dan ook: wanneer het systeem is uitgeschakeld, verschijnt in je dashboard de tekst:TC off, of een symbool van een auto met slipsporen erachter. Dat uitschakelen helpt vaak, want veel tractiecontrolesystemen zijn weinig verfijnd. Zodra de sensoren van het systeem voelen dat de wielen doorslippen, wordt de aandrijving deels of compleet gestopt, hoeveel gas je ook geeft.

Daardoor kom je in een aantal gevallen niet eens weg van de stoep, of als je auto in een kleine sneeuwduin is terechtgekomen. De modernere systemen zijn er beter in en blijven gedoseerd de wielen aandrijven, maar ook dan is er niet altijd de garantie dat je wegkomt. Bij auto's met vierwielaandrijving zijn deze systemen vaak wél zeer goed, dus daar kun je ze beter aan laten staan.

Wanneer je voelt dat de wielen van je auto niets of weinig doen als je gas geeft, zet dan de tractiecontrole uit en probeer met heel weinig gas weg te rijden. De wielen zullen dan gaan slippen, maar soms is dat precies wat nodig is om weg te komen. Vergeet niet om de tractiecontrole weer in te schakelen als je auto snelheid heeft - als dat niet al automatisch gebeurt.

Wanneer het op deze manier niet lukt, vraag dan één of twee personen om de auto voor- en achterwaarts te laten schommelen terwijl je probeert te vertrekken of uit eventuele sporen los wilt komen. Zorg ervoor dat je wielen recht staan en beweeg vooruit en achteruit tot je voldoende grip hebt om weg te rijden.

