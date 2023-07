Dit weekend is het weer raak: hoe overleef je zwarte zaterdag?

Automobi­list raakt auto kwijt na negende aanhouding voor rijden zonder rijbewijs

Een automobilist die voor de negende keer werd betrapt op rijden zonder rijbewijs heeft zijn auto moeten inleveren. De voorgaande acht keer wist hij daar onderuit te komen, want hij had de auto op naam gezet van iemand anders. Maar nu vond de politie Aalsmeer-Uithoorn voldoende bewijs dat de automobilist wél de eigenaar was van de bolide.