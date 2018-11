Dit zijn de drie favoriete automerken van Nederlandse criminelen

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht. Uit de studie blijkt dat drugscriminelen vaak voorzichtig zijn met het soort auto dat zij aanschaffen, omdat een te dure auto aandacht kan trekken. Alhoewel Citroën, Fiat en Toyota minder opvallen dan bijvoorbeeld een BMW of een Audi, wordt doorgaans wel gekozen voor uitvoeringen met veel extra’s. Om de auto te kunnen afrekenen wordt deze vaak op naam van een ander gekocht, in de regel iemand met een legaal inkomen. Die persoon wordt met contant geld terugbetaald, zo meldt zakenblad Quote.

Het door de onderzoekers geschetste beeld werd grotendeels bevestigd in de interviews met criminelen. Met name de meer ervaren criminelen rijden in auto’s die niet opvallen. Jongere criminelen geven doorgaans wel de voorkeur aan een duurdere auto, zoals een Volkswagen of Mercedes. Zij komen bij Justitie vaak ook via zo’n auto in het vizier en raken de auto snel weer kwijt. Auto’s worden ook in deze gevallen contant betaald, meestal bij een bekende die bereid is om cash geld te accepteren.