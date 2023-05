Dit zijn de tien meest verkochte auto's ter wereld

De Toyota RAV4 was in 2022 de bestverkochte personenauto ter wereld. Dat blijkt uit data van onderzoeksbureau Jato Dynamics. De top 10 van best verkochte auto’s ter wereld wordt gedomineerd door Japanse merken. Het Amerikaanse Tesla staat met twee auto’s in de internationale top 10.

Jato Dynamics meldt dat er in 2022 wereldwijd 79,4 miljoen nieuwe personenauto’s zijn geregistreerd. Een enorm aantal, maar het is wel 2 procent minder dan de 80,7 miljoen nieuwe personenauto’s die in 2021 de showroom verlieten. Lichte bedrijfswagens zijn niet in de cijfers meegenomen, maar pick-ups als de Ford F-150 wel.

Dat er in 2022 wereldwijd minder nieuwe personenauto’s zijn geregistreerd, komt volgens Jato Dynamics onder meer door problemen in de toelevering van onderdelen en de krimpende automarkt in China. Ook speelden door landen en autoproducenten opgelegde sancties tegen Rusland een rol in de afname van het aantal geleverde auto’s. In Rusland kelderen de autoverkopen vorig jaar met 59 procent tot zo’n 1 miljoen stuks.

Bestverkochte auto’s 2022

De Toyota RAV4 was in 2022 met wereldwijd 1,02 miljoen geleverde exemplaren vorig jaar de bestverkochte auto ter wereld. Maar hoewel de RAV4 aan kop gaat, werden er vorig jaar wel 10 procent minder exemplaren van verkocht dan in 2021. Slechts 9 procent van alle RAV4's vond in Europa een eigenaar. 43 procent werd in de Verenigde Staten en Canada gekentekend en 33 procent in China.

Ook de nummer twee is een Toyota: de Corolla. In het bijzonder zelfs de Corolla Sedan, die in China onder meer als Levin door het leven gaat. Van de Corolla Sedan zijn vorig jaar 992.000 stuks verkocht, 10 procent minder dan een jaar eerder. Ruim de helft van deze Corolla’s sedan vond in China een eigenaar, 22 procent in de Verenigde Staten en Canada en een magere 6 procent in Europa.

Tesla Model Y

De nummer drie in de ranglijst zag de verkopen juist enorm stijgen. Dat is de Tesla Model Y. Deze elektrische cross-over was in 2022 goed voor 747.000 leveringen, 91 procent meer dan in 2021. Daarvan vond 44 procent een Chinese eigenaar, 34 procent een Amerikaanse of Canadese en 19 procent een Europese. Op plek tien vinden we eveneens een Tesla. Die plek is voor Model 3, waarvan 482.000 exemplaren in 2022 de showroom verlieten. Dat is 3 procent minder dan een jaar eerder. 19 procent van die Models 3 werd in Europa gekentekend, 47 procent in de Verenigde Staten en Canada en 28 procent in China.

In de top 10 van populairste auto’s van 2022 vinden we verder vooral veel Japanners. Zo staat de immer populaire CR-V (733.000 stuks) van Honda op plek vier en vinden we op plek vijf, zes en acht achtereenvolgens de Toyota’s Camry, Hilux en Corolla Cross. De Nissan Sentra staat op plek zeven, een auto die in Nederland niet wordt verkocht. Na Tesla is Ford de enige andere niet-Japanse fabrikant die een plek in de top tien inneemt. De in de Verenigde Staten niet aan te slepen Ford F-150, een grote pick-up, staat met 525.000 geregistreerde exemplaren op positie negen.

7,37 miljoen elektrische auto's

In 2022 vonden wereldwijd 7,37 miljoen volledig elektrische auto’s een eigenaar, 66 procent (+2,9 miljoen) meer dan in 2021. Elektrische auto’s waren wereldwijd goed voor een aandeel van ruim 9 procent in de leveringen. In Noorwegen was in 2022 maar liefst 71 procent van alle nieuw verkochte auto’s een volledig elektrische. In absolute zin is China de grootste EV-markt ter wereld. In China was 53 procent van alle vorig jaar verkochte nieuwe personenauto’s een EV.

Grootste merken

Toyota Motor Corporation was in 2022 de grootste autofabrikant ter wereld, gevolgd door de Volkswagen Groep op plek twee. Waar Toyota zijn wereldwijde marktaandeel met 0,3 procent zag toenemen, zag Volkswagen zijn aandeel juist met 0,7 procent afnemen. Hyundai Motor Group mag zich na de Volkswagen Group de grootste fabrikant noemen. Het snelst groeiende merk was in 2022 het Chinese BYD dat zijn wereldwijde marktaandeel met 1,5 procentpunt zag groeien. Na Tesla is BYD de grootste EV-fabrikant ter wereld. Vorig jaar zijn 1,5 miljoen auto’s van Chinese merken buiten China geleverd, maar liefst 48 procent meer dan een jaar eerder.

SUV blijft populair

Van de 79,2 miljoen nieuw verkochte personenauto’s in 2022 was maar liefst 32,8 procent een SUV. Het marktaandeel van SUV’s nam van 39,7 procent in 2021 toe tot ruim 41 procent. In Europa nam de populariteit van SUV’s en cross-overs relatief het sterkst toe. SUV’s zijn in Europa goed voor 43 procent van de verkopen, 4,3 procent meer dan in 2021. Alleen in Noord-Amerika is hun marktaandeel groter (54 procent, China 41 procent). 20 procent van alle in 2022 geleverde nieuwe auto’s was een sedan, 16 procent een hatchback en 8 procent een pick-up. De MPV, een model dat inmiddels zeldzaam begint te worden, was nog goed voor een aandeel van 4 procent.

De tien meest verkochte auto's ter wereld

1 Toyota RAV4: 1.016.000

2 Toyota Corolla: 992.000

3 Tesla Model Y: 747.000

4 Honda CR-V: 733.000

5 Toyota Camry: 673.000

6 Toyota Hilux: 632.000

7 Nissan Sentra: 566.000

8 Toyota Corolla Cross: 530.000

9 Ford F-150: 525.000

10 Tesla Model 3: 482.000

