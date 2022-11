Dit zijn de valkuilen bij de aanschaf van een tweedehands elektrische auto

Wil je een nieuwe elektrische auto aanschaffen, of een gebruikte? De vraag hangt af van de portemonnee, de eisen die aan de auto worden gesteld en het geduld van de koper. Wie nu een elektrische auto wil kopen, moet rekening houden met levertijden van vier tot twintig maanden voor een nieuw model. Je vindt wat je zoekt op de markt voor gebruikte auto’s, zonder te wachten en het is goedkoper.

Elektrische pioniers als de Nissan Leaf, Renault Zoe, Tesla’s Model 3 en Model S of de BMW i3 zijn tweedehands goed verkrijgbaar. Een mogelijk nadeel: persoonlijke opties kun je niet bestellen. Zoals altijd bij het kopen van een andere gebruikte auto, moet je jezelf bij het zoeken goed laten informeren.

Aandachtspunt: actieradius en laadsnelheid

Bedenk hoeveel actieradius je in de praktijk echt nodig hebt. Wie dagelijks maar een paar kilometer naar het werk pendelt, heeft niet per se een grote accu nodig. Een ander belangrijk punt voor geschiktheid voor dagelijks gebruik is een snellaadfunctie. Dat wil zeggen: de auto kan worden getankt met gelijkstroom (DC) en laadvermogens van meer dan 50 kWh.

Deze functie is vooral belangrijk voor forensen en kilometervreters, die hun elektrische auto in het dagelijks gebruik natuurlijk veel vaker moeten opladen. Bij sommige modellen was een snellaadfunctie niet standaard. Let daar wel op als je een tweedehands EV gaat kopen. Valt je oog op een elektrische Renault of Smart met een type-2 stekker die daarmee snel(ler) kan laden, bedenk dan dat deze optie langs de snelwegen wordt afgebouwd.

Aandachtspunt: leeftijd van de accu

Als het gaat om terughoudendheid bij het kopen van een gebruikte EV, dan heeft dat vooral te maken met de accu. Om deze reden bieden fabrikanten aanzienlijk langere garantietermijnen voor de batterij. Acht jaar is nu standaard. Op enkele uitzonderingen na geldt dit voor alle elektrische auto’s op de markt. De exacte garantievoorwaarden kun je bij de fabrikanten opvragen. Accu’s kun je laten testen en zijn in veel gevallen zelfs te repareren in het geval van een defect.

Als je zeker wilt zijn, sluit dan een garantiecontract af. Dit dekt de reparatiekosten van tweedehands gekochte voertuigen. Welke onderdelen verzekerd zijn, wordt exact vastgelegd in het contract. Verzekeringen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de motor, transmissie en elektra, maar ook op de accu van een elektrische auto. De kosten voor zo’n reparatiekostenverzekering zijn echter vrij hoog.

Laat de accu testen

Het is over het algemeen aan te raden om de accu te laten testen voordat je een elektrische occasion aanschaft (kosten: €50 tot €200). Want: vervanging van een defecte batterij kost al snel vijf cijfers en kan snel de restwaarde van de auto overschrijden. Een accuwissel heeft dan economisch geen zin meer. Het goede nieuws: veel fabrikanten repareren batterijen tegenwoordig volgens de huidige marktwaarde door afzonderlijke cellen of modules te vervangen in plaats van het hele accupakket. Die reparatie duurt één tot twee werkdagen.

Verzekeringen voor elektrische auto’s

Speciale diensten voor elektrische auto’s zijn vaak al inbegrepen in normale uitgebreide tarieven, maar worden soms ook als speciaal pakket of expliciet als elektrische-autotarief aangeboden. Ook schade door blikseminslag, diefstal en schade aan laadkabels en wallboxen dienen gedekt te zijn. De all-risk verzekering moet ook altijd de accu omvatten. Doordat de elektrische auto zwaarder is en een hoger gewicht heeft, kun je verwachten dat de verzekeringspremie hoger ligt dan die van een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.

Zwakke punten van de elektrische auto

‘Elektrische auto’s hebben specifieke eigenschappen die kunnen leiden tot verhoogde slijtage’, legt het Duitse TÜV Nord uit. De banden op de aandrijfas slijten soms zeer snel door het extreme koppel van de motor. Het chassis heeft het zwaar te verduren door het hoge gewicht, met alle slijtage van dien. Vaak snelladen belast de batterij bovenmatig. En dat kan tot capaciteitsverlies leiden.

Conclusie

Bij het kopen van een gebruikte auto is het oordeel van een expert goud waard, en dat geldt nog meer voor een elektrische auto. Reden: de conditie van de accu kun je alleen testen met speciale diagnoseapparatuur.

