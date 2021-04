Dit zijn de vijf goedkoopste cabrio's van Nederland

Wat opvalt is dat alle auto's zijn voorzien van een stoffen dak. Dat is natuurlijk goedkoper dan een stalen vouwdak en het past binnen de sfeer van de eerste echte cabrio’s. Anderzijds is zo’n stoffen dak kouder in de winter en vergt het canvas ook enig onderhoud. De constructie is wel minder zwaar, wat je rijprestaties verbetert. De kans op een defect aan het motortje is trouwens minder groot dan bij zo’n ingewikkeld metalen vouwsysteem. De stoffen kap lijkt dan ook het pleit te hebben gewonnen. Vandaag de dag zijn er nog nauwelijks cabrio’s met een stalen vouwdak te vinden, afgezien van een model als de Mazda MX-5 RF of de (veel duurdere) Porsche 911 Targa.

Fiat 500 (19.050 euro)

Als cabrio’s met hun stoffen dak knipogen naar het verleden, doet deze Fiat 500 dat zeker ook met zijn design. Het iconische bolletje kreeg onlangs wel een update, onder meer met een schonere milde hybridemotor, die het verbruik rond de 5,5 liter houdt. Daarnaast komt er een (weliswaar veel duurdere) elektrische versie op de markt.

Abarth 595C (32.623 euro)

Neen, je kijkt niet dubbel! Abarth is het sportieve submerk van Fiat dat al enige tijd geleden de cabrioversie van de 500 onder handen nam. Dit scheurijzertje op wielen is één van de beste als het gaat om de verhouding tussen budget en rijplezier. Wat duurder dan de gewone 500 uiteraard en harder geveerd, maar de Abarth 595 is ideaal voor een roadtrip over bochtige dijkweggetjes.

Mini Cabrio (30.023 euro)

Haast even iconisch qua design is deze Mini Cabrio. De stoffen kap kan ook rijdend met snelheden tot 30 km/h elektrisch worden geopend en met de zijruiten omhoog en het windscherm geïnstalleerd zit je als bestuurder en passagier voorin mooi uit de wind. Veel plaats voor passagiers en bagage is er evenwel niet.

Smart Fortwo Cabrio (26.192 euro)

Eén van de goedkoopste cabrio’s die je vandaag kan kopen is verrassend genoeg een elektrische. De kap van de smart Fortwo Cabrio openen duurt exact twaalf seconden, en door de beperkte turbulenties met het dak open is het een aantrekkelijk idee om het dakje dan ook zo vaak mogelijk open te gooien. De kleine batterij (135 km autonomie) zorgt er wel voor dat je niet meteen op een grote roadtrip kan vertrekken. Vooral voor tripjes naar de stad dus.

Mazda MX-5 (35.990 euro)

Het laatste lid van ons vijftal is deze Mazda MX-5. De MX-5 (zie foto bovenaan artikel) is lichtvoetig, kwiek en leidt je moeiteloos door de bochten. Iedere keer dat je een paar bochten hebt gerond, wil je meteen weer het gaspedaal indrukken. Niet omdat je zozeer sneller wil rijden, maar omdat je dan sneller bij de volgende beloning, de volgende bochtensectie bent. Hij is leverbaar met een stoffen kap én met een wegklapbaar dak. Minder cabrio, maar ook minder windgeluiden en minder koud in de winter.

