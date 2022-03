Dit zijn de zuinigste auto's met benzinemotor

Voor wie te weinig rijdt voor een auto met dieselmotor en een EV, volwaardige hybride of zelfs plug-in nog niet binnen bereik ligt, zijn er gelukkig ook relatief spaarzame auto’s met een benzinemotor te koop. Op basis van het gemiddelde gecombineerde WLTP-verbruik dat de fabrikant opgeeft, komen onderstaande modellen bovendrijven. Let wel: aangezien meerdere modellen hetzelfde gemiddelde verbruik achter hun naam noteren, is deze top 5 géén ranglijst.

5. Mazda 2 SkyActiv-G 75 en 90

Tot voor kort had de Mazda 2 SkyActiv-G benzinemotoren die waren uitgerust met Mazda’s mild-hybride M Hybrid-systeem. Onlangs voerde Mazda een modeljaarupdate voor die 75 pk en 90 pk sterke machines door, en verhoogde daarbij onder meer de compressieverhouding. Het resultaat: een krachtbron die zonder M Hybrid-systeem zuiniger is dan voorheen mét. Beide benzinemotoren scoren een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,8 l/100 km. Let wel: dat geldt alleen voor de versies met handgeschakelde zesbak. De SkyActiv-G 90 is er namelijk ook met zestrapsautomaat, maar die variant verbruikt met 5,4 l/100 km net iets meer. De Mazda 2 SkyActiv-G 75 en 90 hebben prijzen van respectievelijk minimaal 17.990 euro en 18.990 euro.

4. Citroën C1 VTi 72

Een kleine benzinemotor in een compacte stadsauto, dat zijn natuurlijk twee fantastische ingrediënten voor een relatief laag verbruik. De Citroën C1 heeft met zijn 72 pk en 93 Nm sterke 998 cc kleine van Toyota afkomstige driecilinder helemaal geen mild-hybride hard- en software nodig om te komen tot een gemiddeld verbruik van 4,8 l/100 km. Let wel op de gekozen uitvoering, alleen het basismodel Live scoort op papier dit verbruik. De Shine, Feel en Millenium zijn met 4.9 l/100 km overigens slechts marginaal dorstiger. De Citroën C1 VTi 72 Live is er vanaf 13.740 euro.

3. Hyundai i10 1.0i

Hyundai levert de i10 met een 100 pk sterke 1.0 T-GDI, maar het is de turboloze versie van die 1.0 driecilinder die de kleine Koreaan aan het gunstigste gebruik helpt. De i10 met 67 pk en 96 Nm sterke 998 cc driecilinder benzinemotor helpt de Hyundai aan een gemiddeld verbruik van 4,8 l/100 km. Ook hier geldt dat je voor de versie met handgeschakelde transmissie moet gaan om dat verbruik te halen, de variant met gerobotiseerde schakelbak verbruikt fractioneel meer. Ook geldt de 4,8 l/100 km alleen voor de instapper i-Drive, de Comfort zit namelijk op 4,9 l/100 km, al is zo’n verschil verwaarloosbaar. De Hyundai i10 1.0 i-Drive heeft een vanafprijs van 13.635 euro.

2. Peugeot 108 1.0 e-VTI 72

Als de Citroën C1 een van de vijf zuinigste benzineauto’s van dit moment is, dan geldt hetzelfde natuurlijk voor zijn zustermodellen. Althans, dat zou je denken. De Active- en Acces-uitvoeringen van de Peugeot 108 scoren namelijk hetzelfde gemiddelde verbruik van 4,8 l/100 km als de instapuitvoering van de Citroën C1, maar de Toyota Aygo scoort op papier een verbruik van 4,9 l/100 km. Verwaarloosbaar. De Peugeot 108 is er als Acces vanaf 13.255 euro. De Aygo is te koop vanaf 13.595 euro.

1. Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid

Hoewel de auto’s in deze lijst in willekeurige volgorde staan, maken we daarop een uitzondering voor de Suzuki Swift. Suzuki bewijst met de Swift met mild-hybride 1.2 namelijk dat een benzineauto zonder volwaardig hybridesysteem of plug-in hybride aandrijflijn ook onder een gemiddeld verbruik van 4,8 l/100 km kan duiken. De 1.2 Smart Hybrid met voorwielaandrijving - met handgeschakelde vijfbak en dus niet met cvt-automaat of met vierwielaandrijving - is de enige niet ‘vol’ hybride benzineauto die een gemiddeld verbruik van 4,7 l/100 km scoort, een verbruik dat ook nog eens van toepassing is op zowel de Comfort-, Select- als Style-uitvoering. De Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid heeft als Select een vanafprijs van 17.750 euro.

Andere zuinige auto's met benzinemotor

Natuurlijk zijn er meer opvallend zuinige benzineauto’s. Zo valt eigenlijk elk model dat een gemiddeld verbruik heeft van 4,9 l/100 km of hoger al buiten deze lijst, vandaar dat we alle 4,7-4,8 l/100 km-modellen in dit overzicht hebben meegenomen. Zo hebben we de Aygo al als zuinig alternatief genoemd, maar ook de Mitsubishi Space Star 1.2 haalt volgens de fabriek een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,9 l/100 km. Opvallend: de Audi A3 Limousine 30 TFSI haalt eveneens op papier dat verbruik.

In plaats van de Hyundai zou je ook de Kia Picanto 1.0 DPi kunnen overwegen, die valt met een gemiddeld verbruik van 4,9 l/100 km namelijk ook net buiten de 4,8 l/100 km-categorie. Auto’s die 5,0 l/100 km verbruiken, oftewel 1:20, zijn onder andere de nieuwe Aygo X 1.0 VVT-i, de Skoda Fabia 1.0 TSI, de Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV, de Fiat 500 Hybrid en zelfs de Mazda 3 Sedan met 186 pk SkyActiv-X-motor. In de 5.1 en 5.2 l/ 100 km-categorie komen we onder meer de Renault Twingo SCe 65, de Seat Ibiza 1.0 TSI, de Hyundai i20 1.0 T-GDI, de Skoda Octavia 1.0 TSI, de Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid, de Audi A3 Sportback 30 TFSI, de Renault Clio TCe 90 en de Opel Astra 1.2 Turbo tegen.

