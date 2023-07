Door deze vreemde Duitse overtreding kun je ook in Nederland in de problemen komen

Het laten openstaan van een of meerdere autoramen wanneer je je auto parkeert - bijvoorbeeld vanwege de hitte - leverde een inwoner van de Duitse stad Rosenheim een bekeuring op. Dat klinkt absurd, maar het kan je ook in Nederland problemen opleveren.

Herbert Borrmann (65) uit de Duitse plaats Rosenheim deed begin juli iets dat hij niet snel zal vergeten. Op die dag parkeerde hij zijn elektrische Volkswagen ID.3 in het centrum van de stad Rosenheim. ,,Ik wilde gewoon even een boodschapje doen”, zegt hij tegen de Duitse krant Bild. Het was warm en dus had Borrmann de twee voorramen van de auto geopend. Toen hij de auto verliet, sloot hij naar eigen zeggen het raam aan bestuurderskant . ,,Maar ik vergat het raam aan de passagierskant.”

Boete gedeeld op sociale media

Je zou denken dat dit geen probleem oplevert. Immers, zolang er geen waardevolle spullen in liggen, is de kans zeer klein dat er iets mee gebeurt, zeker als je maar even wegblijft. Maar dit laten afkoelen in de schaduw is strafbaar in Duitsland. Het leverde de heer Borrmann dan ook een boete op. Borrmann deelde een afbeelding van de bekeuring op sociale media. ‘U heeft uw voertuig achtergelaten zonder het te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik’, staat er - vrij vertaald - op de boete.

Boete slechts 15 euro

De gepensioneerde schond zijn zorgplicht, die is verankerd in § 14 en 38a van de Duitse Wegenverkeerswet. Automobilisten zijn verplicht het voertuig te beveiligen tegen onbevoegd gebruik – inclusief het sluiten van de ramen. Als de autosleutel in de auto is achtergebleven en de ramen openstaan kan je auto zelfs worden weggesleept, zo meldt de politie van Sonntag. De bekeuring bedroeg slechts 15 euro, maar wekte veel verbazing bij landgenoten, zo blijkt uit de vele reacties.

Australië en Italië

Duitsland staat hier niet alleen in. Veel andere landen kennen soortgelijke regels, al verschillen ze wel. In Australië mag je in sommige provincies bijvoorbeeld je ramen twee of vijf centimeter geopend laten. Maar de boete wanneer ze verder openstaan is dan ook meteen 185 Australische dollar (113 euro). In 2019 kreeg een inwoner van Sardinië een boete van 41 euro voor hetzelfde vergrijp wegens het uitlokken van diefstal.

Nederland: auto afgesleept

Voor zover bekend zijn in Nederland geen boetes uitgedeeld voor het laten openstaan van een of meerdere autoramen. Wel zijn er in het verleden auto's met openstaande ramen weggesleept omdat er volgens politieagenten kostbare spullen in de auto waren achtergebleven. De eigenaren van de auto's kregen geen bekeuring, maar moesten wel de - niet geringe - kosten voor het wegslepen betalen.