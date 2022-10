Doorrijden na een ongeval is niet strafbaar, onder één voorwaarde

met video Man (19) meldt zich bij politie na aanrijding waarbij Naoufel (6) zwaarge­wond raakte

Bij de politie in Den Haag heeft zich een 19-jarige man gemeld die mogelijk eerder deze week de 6-jarige Naoufel aanreed op een zebrapad. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. De jongen raakte zwaargewond en vecht nog steeds in het ziekenhuis voor zijn leven. De politie zou nu onderzoeken of de man daadwerkelijk de dader is. Hij is aangehouden.

7 oktober